Fark yaratacak tasarımlar geliştiren uzmanlar yetişecek - Son Dakika

Etkileşim Tasarımı, gelişen teknoloji ve değişen insan davranışları göz önünde bulundurulduğunda şirketlerin önemli kazanımlar elde etmesini sağlıyor. Yeditepe Üniversitesi Etkileşim Tasarımı Yüksek Lisans programı ile bu yöndeki eğitimlerine başlayarak, kullanıcı deneyiminde fark yaratacak tasarımlar geliştiren uzmanlar yetiştirmeyi amaçlıyor.

Sosyal Bilimler Enstitüsü bünyesinde açılan Etkileşim Tasarımı Yüksek Lisans Programı ile Yeditepe Üniversitesi, günümüzde tüm sektörlerde en çok aranan elemanlardan olan, kullanıcı deneyiminde fark yaratacak tasarımlar geliştiren uzmanlar yetiştirecek.

SEÇENEKLER TEZLİ VE TEZSİZ

Dünyada on yıllardır çalışmalar yürütülen Etkileşim Tasarımı alanı Türkiye'de yeni yeni ön plana çıkmaya başladı ve özellikle teknoloji şirketleri, bu alanda yetişmiş nitelikli eleman bulmakta zorlandığı ifade ediliyor. Hem bu boşluğu doldurmak adına hem de çağın ihtiyaçlarına ve geleceğin mesleklerine yönelik verdiği eğitimlerle ön plana çıkan Yeditepe Üniversitesi, Etkileşim Tasarımı Yüksek Lisans Programı ile bu yöndeki eğitimlerine bir yenisini daha ekledi. Sosyal Bilimler Enstitüsü bünyesinde kurulan Etkileşim Tasarımı Yüksek Lisans Programı; Grafik Tasarım, Görsel İletişim Tasarımı, Davranış Psikolojisi ve Bilişim Teknolojileri alanlarını buluşturan, disiplinler arası bir program olma özelliğini taşıyor. Etkileşim Tasarımı Yüksek Lisans Programı ile şirketlerin ihtiyacı olan insan-bilgisayar etkileşimi, kullanıcı deneyimi, arayüz tasarımı, yeni medya ve iletişim tasarımı konularında hakim uzmanlar yetiştirilmesi planlanıyor. Konuları bilimsel olarak ele alıp en güncel metotlarla eğitim veren programda öğrenciler, eğitimlerini tezli veya tezsiz olarak tamamlayabiliyor.

HAYAT KALİTESİ ARTACAK

Programdan mezun olan etkileşim tasarımcılarının, mevcut ve gelişmekte olan teknolojiler için ürün tasarımcıları ile birlikte çalışarak hayat kalitesinin artırılmasına yardımcı olması hedefleniyor. Güz ve bahar dönemi olmak üzere iki dönemde öğrenci kabul edecek olan programın bahar dönemi için sınav tarihinin 30 Ocak Perşembe günü yapılması planlanıyor.

TÜM SEKTÖRLERDE ELEMAN İHTİYACI BULUNUYOR

Etkileşim Tasarımı alanında eğitim almış tasarımcılara son yıllarda neredeyse tüm sektörlerde ihtiyaç olduğu ifade edilirken, E-ticaret, e-devlet uygulamaları, telekomünikasyon şirketleri, elektronik ürün şirketleri, savunma sanayi, otomotiv, dijital medya, dijital eğlence gibi birçok farklı sektörde etkileşimli ürün, hizmet ve sistemler geliştirildiği de biliniyor.

"KULLANICI DENEYİMİ LİDERİ BELİRLİYOR"

Yeditepe Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Dekan Yardımcısı ve Sosyal Bilimler Enstitüsü Etkileşim Tasarımı Anabilim Dalı Başkanı Dr. Öğretim Üyesi Özlem Mutaf Büyükarman, günümüzde şirketlerin bu rekabet ortamında öne çıkabilmesinin kullanıcı deneyiminde fark yaratabilmelerine, ürünün değerinin ve başarısının da büyük oranda kullanıcı deneyiminin kalitesine bağlı olduğunu söyledi. Büyükarman, "Rekabetin bu kadar fazla olduğu bir ortamda, ürün ya da hizmet ne kadar işlevsel olursa olsun, tüketicilere olumlu bir kullanıcı deneyimi sunmuyorsa, piyasada tutunması mümkün olmuyor. Kullanımı zahmetli ve zor öğrenilen ürünler yerine herkesin etkili, verimli ve memnuniyet duyarak kullanabileceği ürünler geliştirebilmenin tek yolu etkileşim tasarımına gereken önemin verilmesidir" dedi.