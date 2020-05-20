"Farkında Mısın?" yarışmasını kazananlar belli oldu - Son Dakika

"Farkında Mısın?" yarışmasını kazananlar belli oldu

İstanbul Havalimanı İşletmecisi İGA ve Çöpüne Sahip Çık Vakfı iş birliğiyle gerçekleştirilen, çöpün çevreye etkileri ve geri dönüşümün önemi konusunda toplumda farkındalık yaratmayı amaçlayan "Farkında Mısın?

İstanbul Havalimanı İşletmecisi İGA ve Çöpüne Sahip Çık Vakfı iş birliğiyle gerçekleştirilen, çöpün çevreye etkileri ve geri dönüşümün önemi konusunda toplumda farkındalık yaratmayı amaçlayan "Farkında Mısın?" başlıklı ulusal fotoğraf ve kısa video yarışması sonuçlandı.

İGA'dan yapılan açıklamaya göre, sürdürülebilir kalkınma ilkeleri çerçevesinde çalışmalarını sürdüren İGA ile çöpten arındırılmış bir çevre için çalışan Çöpüne Sahip Çık Vakfı iş birliği ve Büyük Efes Sanat'ın destekleriyle gerçekleştirilen "Farkında Mısın?" ulusal fotoğraf ve kısa video yarışmasının ödülleri sahiplerini buldu.

Başvuruları 23 Aralık 2019'da başlayan ve fotoğraf ile kısa video olmak üzere iki kategorisi bulunan yarışmada eserler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sürecindeki sosyal izolasyon koşulları nedeniyle online olarak değerlendirildi.

Yarışma sonucunda fotoğraf kategorisinde ilk üçe giren Serkan Daldal, Belma Arslan ve Oktay Subaşı ile video kategorisinde ilk üçe giren Nilgün Yanık Emiroğlu, Itır Sevig ve Hüseyin Opruklu'ya ödülleri takdim edildi.

Çevre ve Şehircilik Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Emin Birpınar, Psikolog Prof. Dr. Zuhal Baltaş, Fotoğraf Sanatçısı Gültekin Çizgen, CNN Türk Program Yapımcısı Güven İslamoğlu, İGA Üst Yönetici (CEO) Danışmanı Ülkü Özeren, İGA Kurumsal İletişim Direktörü Gökhan Şengül ve Çöpüne Sahip Çık Vakfı Yönetim Kurulu Üyesi Yasemin Vargı'dan oluşan jürinin yarışma şartnamesine uygun olan 480 fotoğraf ve 10 video üzerinden yaptığı online değerlendirme sonucunda ayrıca 19 fotoğraf ve 7 video da sergilenmeye değer bulundu.

Kazanan eserler çöp ve geri dönüşüm konularında ses getirecek

Kaynakların sonsuzmuş gibi tükettildiğine, çevreye atılan her parça çöpün doğada kuşaklar boyunca kaldığına, bu durumu tersine çevirmenin herkesin elinde olduğuna dikkati çeken "Farkında Mısın?" yarışmasında, sergilemeye değer bulunan eserlerin çeşitli iletişim mecralarında paylaşılması ile kitlelerin konuya farkındalığının oluşması hedefleniyor.

"Yarışmaya katılan eserler bu konuda önemli mesajlar içeriyordu"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Çöpüne Sahip Çık Vakfı Genel Müdürü Emrah Bilge, yarışmaya katılan eserlerin yaratıcı mesajlar içerdiğini belirtti.

Çevrenin insan hayatındaki önemine değinen Bilge, şunları kaydetti:

"Çevreye etkilerimiz konusunda bizi daha fazla düşündüren bu zorlu dönem, çöpü azaltmak ve çöpleri çevreye değil doğru yere atmanın önemi üzerine düşünmenin tam zamanı. 'Farkında Mısın?' sayesinde insanlara düşünmeden attığımız çöplerin nereye gittiğini, doğada ve kendi sağlığımız üzerinde ne gibi etkileri olduğunu düşündürmeyi amaçladık. Yarışmaya katılan eserler bu konuda önemli mesajlar içeriyordu. Şimdi bunları daha büyük kitlelere ulaştırmanın ve onların farkındalığına katkı sağlamanın zamanı. Önümüzdeki dönemde bunları sıkça görebileceksiniz."

Bilge, uzunca bir süre eskisi gibi kalabalık toplantı ve etkinliklerin yapılamayacağına dikkat çekerek, geliştirilen online değerlendirme sisteminin bir model olmasını umduklarını da sözlerine ekledi.

"Sıfır atık hedefimizin önemini bu süreçte bir kez daha görmüş olduk

İGA Üst Yönetici Danışmanı Ülkü Özeren ise operasyonel başarılarıyla küresel hub olan İstanbul Havalimanı'nda sürdürülebilir kalkınma ilkeleri doğrultusunda çalışmalarını sürdüren İGA'nın, çevre ve sürdürülebilirlik konuları özelinde yürüttüğü faaliyetlerle de ön plana çıktığını anlattı.

Özeren, yarışmanın önemli bir çevre sorununa işaret ettiğine vurgu yaparak, şu ifadeleri kullandı:

"Dünyamız hiç öngöremeyeceğimiz bir süreçten geçiyor. Tüm dünyanın zor bir sınav verdiği Kovid-19 pandemisi bize birçok konunun önemini hatırlattı. Evlerimize kapandığımız ve tüketim alışkanlıklarımızın değiştiği bu süreçte çevre ve doğa da bambaşka bir çehreye büründü. İGA olarak İstanbul Havalimanı'nda belirlediğimiz 'Sıfır Atık' hedefimizin önemini bu süreçte bir kez daha görmüş olduk. Çöpüne Sahip Çık Vakfı ile ortaklaşa yürüttüğümüz yarışmanın bu hedefimize katkı sunması bizleri mutlu ediyor. Bu yarışma sayesinde toplumumuzun çevre duyarlılığının artmasını umuyoruz."

İstanbul, Aralık, Efes, CEO, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.05.2020 11:54 Kaynak: AA

Son Dakika Güncel 'Farkında Mısın?' yarışmasını kazananlar belli oldu - Son Dakika

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