Son Dakika Haberleri: Farkındalık Günü Pastası İduğ'la Kesildi

Farkındalık Günü Pastası İduğ'la Kesildi

1 saat önce

Cumhuriyet Halk Partisi Bornova Belediye Başkan Adayı Dr. Mustafa İduğ, 21 Mart Down Sendromu Farkındalık Günü'nde Büyük Park'ta down sendromlu gençlerle buluştu.

Farkındalık Günü Pastası İduğ'la Kesildi, System.String[]

Gençlerle sohbet eden İduğ, farkındalık gününe özel hazırlanan pastayı down sendromlu gençlerle kesti.

Bornova Büyük Park'taki Down Cafe'yi, eşi Ufuk İduğ ile birlikte ziyaret eden İduğ, kafe çalışanı gençler ve aileleriyle sohbet etti, kucaklaştı. Down sendromlu gençlerle gurur duyduğunu belirten İduğ: "Farklılıklarımızın farkındayız ve farklılıklarımızla güzeliz. +1 kromozom hiçbir şeye engel değil. Birlikte çok güzel projeleri hayata geçireceğiz" dedi.

Başkan adayı İduğ ve eşinin gençlerle bulup birlikte pasta kesmesi renkli görüntüler yaratırken İduğ, sözlerine şunları ekledi: "21 Mart Down Sendoromu Günü'nde farkındalık yaratmak istiyoruz. Gerçek dostlar kromozom saymaz. Farkındayız" dedi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.03.2019 02:44 Kaynak: Bültenler

21 Mart, Bornova, Güncel
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