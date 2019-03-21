Farkındalık Günü Pastası İduğ'la Kesildi
1 saat önce
Cumhuriyet Halk Partisi Bornova Belediye Başkan Adayı Dr. Mustafa İduğ, 21 Mart Down Sendromu Farkındalık Günü'nde Büyük Park'ta down sendromlu gençlerle buluştu.
Gençlerle sohbet eden İduğ, farkındalık gününe özel hazırlanan pastayı down sendromlu gençlerle kesti.
Bornova Büyük Park'taki Down Cafe'yi, eşi Ufuk İduğ ile birlikte ziyaret eden İduğ, kafe çalışanı gençler ve aileleriyle sohbet etti, kucaklaştı. Down sendromlu gençlerle gurur duyduğunu belirten İduğ: "Farklılıklarımızın farkındayız ve farklılıklarımızla güzeliz. +1 kromozom hiçbir şeye engel değil. Birlikte çok güzel projeleri hayata geçireceğiz" dedi.
Başkan adayı İduğ ve eşinin gençlerle bulup birlikte pasta kesmesi renkli görüntüler yaratırken İduğ, sözlerine şunları ekledi: "21 Mart Down Sendoromu Günü'nde farkındalık yaratmak istiyoruz. Gerçek dostlar kromozom saymaz. Farkındayız" dedi.
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 21.03.2019 02:44 Kaynak: Bültenler
Şarkıcı Özgün'den Down Sendromlu Oğluyla Alakalı Duygusal Paylaşım
Erdoğan Müjdeyi Verdi: 1,5 Katrilyon TL Katkı Sağlayacak
Emlak Katılım Bankası 18 Yıl Aradan Sonra Faaliyete Başladı
Yeni Zelanda'da Mezarlıkta Görev Yapan Kadın Polisten Anlamlı Hareket