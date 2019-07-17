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Farkındalık için atıklar halk plajında sergilendi

1 saat önce

MUĞLA'nın Marmaris ilçesindeki mavi bayraklı halk plajında, farkındalık yaratmak için sahilden toplanan atıklar sergilendi.

Farkındalık için atıklar halk plajında sergilendi, System.String[]


MUĞLA'nın Marmaris ilçesindeki mavi bayraklı halk plajında, farkındalık yaratmak için sahilden toplanan atıklar sergilendi. Çöplerden 'Biz çöp değiliz' yazılırken, etkinlik dikkat çekti.
Atatürk Caddesi'ndeki 4.5 kilometrelik mavi bayraklı halk plajı, belediye temizlik ekiplerince ilginç bir etkinliğe ev sahipliği yaptı. Belediye temizlik işleri personeli tarafından halk plajından toplanan atıklar, çevre duyarlılığının artırılması ve farkındalık yaratmak için burada sergilendi. Plastik, cam ve pet şişelerden 'Biz çöp değiliz' yazıldı. Şişelerin içine ise çevreden toplanan sigara izmaritleri dolduruldu. Halk plajına gelenler, gördükleri manzara karşısında şaşırdı. Cep telefonlarıyla çöpleri fotoğraflayıp görüntüleyenler, sosyal medya hesaplarından "Lütfen plajımızı ve doğamızı koruyalım" yorumlarıyla paylaştı.
Marmaris Belediyesi Temizlik İşleri Müdürü Suzan Zift, "7 gün 24 saat görevlendirdiğimiz mesai arkadaşlarımız halk plajında temizlik yapmaktadır. Şemsiyelerimiz altına çöp kovaları koymamıza ve her yerde geri dönüşüm kutuları olmasına rağmen atıklar çevreye atılmakta. Her sabah çirkin manzaralarla karşılaşıyoruz. Bunun son bulması için bundan sonra toplanan atıklar halk plajında sergilenecektir. Bu atıklar doğalda yok olmayanlardan. Lütfen herkes hassas olmalıdır. Doğamıza ve denizimize sahip çıkmalıyız" dedi.

- Muğla
Atatürk Caddesi, Marmaris, Muğla, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 17.07.2019 05:49 Kaynak: DHA
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