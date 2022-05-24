Farkındalık için her ayın 21'inci günü engellileri ücretsiz tıraş ediyor

Van'da berberlik yapan Azad Tektaş, çalışanlarıyla birlikte, farkındalık oluşturmak için her ayın 21'inde iş yerine gelen engellilerden tıraş ücreti almıyor.

Kentte 12 yıldır berber dükkanı işleten Azad Tektaş, engellilerin gönlüne dokunmak ve onlara destek olmak amacıyla sosyal sorumluluk projesi başlattı.

Berber dükkanında her ayın 21'inci gününü engellilere ayırmaya karar veren Tektaş, kentteki engelli derneği ve rehabilitasyon merkezleriyle iletişime geçerek projeyi anlattı.

Bu kapsamda belirlenen günde dernek ve merkez aracılığıyla tıraş olmaya gelen engellilerle yakından ilgilenen Tektaş ve çalışanları, saç ve sakallarını istedikleri gibi kesiyor, kişisel bakımlarını yaptıktan sonra evlerine uğurluyor.

"Kardeşim engelli olduğu için onları çok iyi anlıyorum"

Tektaş, AA muhabirine, hizmet verdikleri engellilerin yüzündeki gülümsemenin paha biçilemez bir duygu olduğunu söyledi.

İş yerinde bir günü engellilere hizmet için ayırdığını anlatan Tektaş, "Benim de bir kardeşim engelli bu nedenle onları çok iyi anlıyorum. Projeyi de onların kendilerini iyi hissetmelerini sağlamak için hazırladım. Ayın bir günü özel çocukları ağırlıyoruz. Bakımlarını yaparak yüzlerinde küçük bir gülümsemeye sebep olmak bizi mutlu ediyor. Bu projeyi yürütürken onlara bir engelli gibi yaklaşmıyoruz. Bir engelli kardeşi olarak onları yürekten hissediyor ve öyle yaklaşıyorum." diye konuştu.

Van Berberler ve Kuaförler Odası Veysel Koç ise Tektaş'a gösterdiği duyarlılıktan dolayı teşekkür etti.

Örnek teşkil eden projeye destek olacaklarını aktaran Koç, "Her zaman kardeşlerimizin yanında olacağız. Bu, biz kuaförler için onur verici bir durum. Bu tür projelere diğer kuaför arkadaşlarımızın da destek vermesini bekliyoruz. Biz de bununla ilgili çalışma yürüteceğiz. Projeye verilecek destek, toplum için yararlı işlere vesile olacak." dedi.

"Bu destekler bizi mutlu ediyor"

Doğu Anadolu Özel Eğitim Kurumları Dernek Başkanı Yusuf Ertaş da eğitimlerini üstlendikleri özel çocuklara yönelik bu tür desteklerin hem kendilerini hem de ailelerini mutlu ettiğini belirtti.

Çocukların kendilerini daha iyi hissettiğini dile getiren Ertaş, şöyle konuştu:

"Bu duyarlılığın tüm esnaflara ve topluma yayılmasını bekliyor ve umuyorum. Bu durumda olan çocuklarımızı anne babaları evde tıraş ediyor ve bu sırada küçük kazalar yaşanabiliyor çünkü anne ve babalar uzman berber değiller. Buraya gelip bu koltukta oturunca yüzlerindeki mutluluğu görebiliyoruz. Bizler eğitimci olarak onların eğitimlerini üstlendik ama çocuklarımızın sevgiye, şefkate, ilgiye ihtiyaçları var. Toplum olarak bunu göstermeliyiz."

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