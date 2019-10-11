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Farkındalık için İngilizce satış yaptılar

1 saat önce

Çanakkale'nin Gelibolu ilçesindeki Gelibolu Anadolu Lisesinin İngilizce sınıflarında okuyan 9,10,11 ve 12. sınıf öğrencileri, İngilizce'de farkındalık oluşturmak için okul bahçesinde İngilizce yazılarla mısır standı açarak satış yaptı.

Farkındalık için İngilizce satış yaptılar, System.String[]

Çanakkale'nin Gelibolu ilçesindeki Gelibolu Anadolu Lisesinin İngilizce sınıflarında okuyan 9,10,11 ve 12. sınıf öğrencileri, İngilizce'de farkındalık oluşturmak için okul bahçesinde İngilizce yazılarla mısır standı açarak satış yaptı.

Öğrenciler, öğretmenleri Merve Gül Kiriş önderliğinde İngilizce'de farkındalığı artırmak için okul bahçesinde açtıkları standta tanesi 1 liradan paket mısır satışlarını İngilizce konuşarak gerçekleştirdi. Okul çevresinde de satış yapan öğrenciler buradan elde edecekleri geliri okul bahçelerinde baktıkları köpeklerine mama almada kullanacak.

Gelibolu Anadolu Lisesi Müdürü Mesut Kaya, "Okul öğretmenimiz ve öğrencilerinin ders konularını bu güzel davranışla işlemiş olmaları çok güzel. Hem İngilizce'de bir farkındalık yaratmak ve bu satışdan elde edecekleri gelir ile, 'Her Okula Bir Köpek Projesi'nde okulda baktığımız köpeğe mama alacaklar. Öğretmen ve öğrencilerimi kutluyorum." dedi.

Gelibolu, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 11.10.2019 03:46 Kaynak: AA
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