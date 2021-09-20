Farkındalık için pedal çevirdiler

Bodrum Belediyesi Avrupa Hareketlilik Haftası kapsamında, sürdürülebilir kentsel hareketliliğe dikkat çekmek amacıyla bisiklet yarışı düzenledi. Bisikletçiler Bodrum Çamlık MTB CUP'ta bisikletlerini bu kez farkındalık oluşturmak amacıyla sürdü.

Bodrum Belediyesi Türkiye Bisiklet Federasyonu ve Bodrum Doğa Sporları Kulübü Avrupa Hareketlilik Haftası kapsamında sosyal farkındalık oluşturmak amacıyla 'Bodrum Çamlık MTB CUP' adıyla bisiklet yarışı düzenledi; farklı kategorilerdeki toplam 53 yarışmacı zorlu parkurda kıran kırana bir mücadele ile dereceye girmeye çalıştı. İngiltere, Romanya ve Avustralya'dan da yarışmacıların da katıldığı etkinlikte start öncesi Bodrum Belediye Başkan Yardımcısı Tayfun Yılmaz şunları söyledi:

"Başkanımız Ahmet Aras şehir dışı programından dolayı katılım yapamadı ama sizlere başarılar dileyerek selam ve sevgilerini iletmemi özellikle belirtti. Avrupa Hareketlilik Haftası kapsamında, Bodrum Belediyesi, Türkiye Bisiklet Federasyonu ve Bodrum Doğa Sporları Kulübü ile birlikte organize ettiğimiz Bodrum Çamlık MTB Cup etkinliğinin Bodrum'un diğer yüzünü; agro turizmini, tarımsal faaliyetlerini insanlara tanıtmada güzel bir rol oynadığını düşünüyorum. Tarımı içeren bu bölgede önümüzdeki süreçte daha büyük outdoor faaliyetlerle birlikte olacağız"

Yarışmacılar, Çamlık Bölgesi'ndeki yarışların ardından, Bitez-Köyiçi'nden başlayıp Bitez Green Destination rotasını takip etti, heyecanlı yarış sahilde sona erdi.

"Sürdürülebilir kentsel hareketliliği destekleyeceğiz"

Yarış sonrasında, Bitez sahilinde yapılan ödül töreninde konuşan Bodrum Belediye Başkan Vekili İlknur Ülküm Seferoğlu, bisikletli ulaşımın insanlar ve kentler için önemine dikkat çekerek şunları söyledi: "Bodrum Belediyesi olarak bu tür organizasyonlardaki amacımız; sosyal farkındalık çalışmalarının yapılması, kültürel risklerin önlenmesi, bisiklet kültürü oluşmasının sağlanması, bisiklet kullanımının özendirilmesi, kamu ve özel sektör iş birliği ile çeşitli teşviklerin verilmesi, bisiklet kullanmanın çevreye ve insan sağlığına faydalarının okullarda küçük yaşlardan itibaren anlatılmasıdır. Bugün aynı zamanda Dünya Temizlik Günü, yönetim anlayışımızın en başında gelen temel ilkelerimizden biri de çevreye karşı duyarlılık. Çevremiz; gelecek kuşaklara bırakacağımız en büyük mirasımızdır. Sürdürülebilir kentsel hareketlilik alanında yerel eyleme olan ihtiyaca yönelik farkındalığı artırmak için Bodrum Belediyesi olarak imkanlarımızı sonuna kadar kullanacağız"

Seferoğlu'nun konuşmasının ardından dereceye giren sporculara kupa, madalya ve hediyeleri verildi. Başkan Vekili İlknur Ülküm Seferoğlu, Temizlik İşleri Müdür Vekili Engin Doğan ve Temizlik İşleri Müdürlüğü Çevre Koruma ve Kontrol Şefi Selcan Önal tarafından ödüllerin takdim edilmesinin ardından toplu fotoğraf çekimiyle etkinlik sona erdi. - MUĞLA