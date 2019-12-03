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Farkındalık için tekerlekli sandalye kullandılar

6 saat önce

3 Aralık Dünya Engelliler Günü nedeniyle Çeşme'deki ilçe protokolü, farkındalık oluşturmak amacıyla tekerlekli sandalye kullandı.

Farkındalık için tekerlekli sandalye kullandılar, System.String[]

3 Aralık Dünya Engelliler Günü nedeniyle Çeşme'deki ilçe protokolü, farkındalık oluşturmak amacıyla tekerlekli sandalye kullandı.


3 Aralık Dünya Engelliler Günü nedeniyle, Çeşme Kent Konseyi Engelliler Meclisi tarafından Çeşme Cumhuriyet Meydanı'nda bir etkinlik düzenlendi.


Çeşme Kent Konseyi çelenginin Atatürk Anıtına sunulması, saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunması ile başlayan etkinlikte, Çeşme Kent Konseyi Başkanı Ömer Önal, Çeşme Kaymakamı Hacı Mehmet Kara, Çeşme Belediye Başkanı Ekrem Oran ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Şahan Çöker birer konuşma yaptı.


Yapılan konuşmaların ardından ilçe protokolü, Cumhuriyet Meydanı'nda bir süre tekerlekli sandalye kullanarak, herkesin bir engelli adayı olduğu konusunda farkındalık oluşturdu.


Törene ayrıca; Çeşme İlçe Emniyet Müdürü Gürcan Alev, İlçe Jandarma Komutanı Yarbay Emin Yılmaz, CHP İlçe Başkanı Sait Kavasoğulları, engelliler, engelli yakınları ve vatandaşlar katıldı. - İZMİR

Dünya Engelliler Günü, Cumhuriyet Meydanı, Kent Konseyi, Çeşme, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 03.12.2019 02:51 Kaynak: İHA
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