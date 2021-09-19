Farkındalık için topuklu ayakkabılarıyla pedal çevirdiler - Son Dakika

- Farkındalık için topuklu ayakkabılarıyla pedal çevirdiler

Süslü kadınlar, bisikletleriyle Bursa'ya renk kattı

BURSA - Kadınlar, çocukları ve eşleriyle dokuzuncusu düzenlenen 'Süslü Kadınlar Bisiklet Turu'na katıldı. Topuklu ayakkabıları, şık kıyafetleriyle pedala basan kadınlar, Bursa'ya renk kattı.

Dünya Otomobilsiz Kentler Günü etkinlikleri kapsamında, Bursa'da "Süslü Kadınlar Bisiklet Turu" yapıldı. Türkiye'nin bir çok kentinde olduğu gibi, kadınlar şık kıyafetleri ve topuklu ayakkabılarıyla alanda yer aldı. Bisikletlerini de kendileri kadar süsleyen kadınlara çocukları ve eşleri de eşlik etti. Bursa'nın Fatih Sultan Mehmet Bulvarını rengarenk kıyafetleri, süslü bisikletleriyle çiçek bahçesine çeviren kadınlara, vatandaşlar da alkışlarla eşlik etti. Bisikletin günlük hayatın bir parçası olması ve kadınları da görünür kılmayı hedeflediklerini belirten Süslü Kadınlar Bisiklet Turu etkinliğinin Bursa Organizatörü Sümeyra Altan, "Süslü Kadınlar Bisiklet Turu, kadınların kendilerini temsil etmelerine fırsat vermek ve güvenli bisiklet sürmeye ilişkin altyapı talebini pekiştirmek için düzenlenmektedir. Biz sene de bir kere de olsa otomobilsiz şehir istiyoruz. Bugün bir nebze de olsa bunu kısmi olarak burada yaptığımızı düşünüyoruz. Bursa'da da yeterli bisiklet yollarının olmadığını düşünüyorum. Eğer bunu başarabilirsek, insanların öncelikle kadınların bakkala, işe veya gezmeye bisikletleriyle gideceğine eminiz. Kadınlar bisiklet kullanırsa, çocuklarının da buna alışacağını düşünüyoruz. Bu da sağlıklı bir gelecek ve temiz bir çevre oluşturmuş oluruz" dedi.

Drone ile de havadan görüntülenen bisiklet turunda kadınlar, kendileri için hazırlanan orkestra eşliğinde göbek atmayı da ihmal etmedi.