Farkındalık oluşturmak için çöplerle 'atma' yazdılar - Son Dakika

Farkındalık oluşturmak için çöplerle 'atma' yazdılar
27.11.2020 19:18
IĞDIR'da temizlik işçileri, sokaklardan topladıkları çöplerle 'atma' yazarak vatandaşları uyardı.
IĞDIR'da temizlik işçileri, sokaklardan topladıkları çöplerle 'atma' yazarak vatandaşları uyardı.
Iğdır Belediyesi Temizlik Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, çöp kutusu yerine sokaklara gelişigüzel atılan çöpleri topladıkları poşetlerle 'atma' yazısı oluşturdu. Yazının altına ise poşetlerle üzgün surat işareti eklenerek sokaklara çöp atılmaması konusunda sosyal farkındalık oluşturulması hedeflendi.
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