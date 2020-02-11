Farkındalık oluşturmak için kapı kapı dolaştılar - Son Dakika
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Farkındalık oluşturmak için kapı kapı dolaştılar

13 dakika önce

Yeni YÖK Vizyonu kapsamında hayata geçirilen Yeni Nesil Üniversite Tasarım ve Dönüşüm Projesinin gerekliliklerinden biri olan topluma hizmet vizyonunu tüm hızıyla devam ettiren Atatürk Üniversitesi, gerçekleştirdiği çalışmalarla sosyal, kültürel ve ekonomik alanlarda çalışmalarını sürdürüyor.

Farkındalık oluşturmak için kapı kapı dolaştılar, System.String[]

Yeni YÖK Vizyonu kapsamında hayata geçirilen Yeni Nesil Üniversite Tasarım ve Dönüşüm Projesinin gerekliliklerinden biri olan topluma hizmet vizyonunu tüm hızıyla devam ettiren Atatürk Üniversitesi, gerçekleştirdiği çalışmalarla sosyal, kültürel ve ekonomik alanlarda çalışmalarını sürdürüyor.


Toplumsal Duyarlılık Projeleri çerçevesinde şehir ve bölge halkının daima yanında olan Atatürk Üniversitesi, çeşitli kurumlarla iş birlikleri yaparak projeleri hayata geçiriyor.


Bu kapsamda, Atatürk Üniversitesi Toplumsal Duyarlılık Projeleri Araştırma ve Uygulama Merkezi (ATA TDM) ve Kariyer Merkezi tarafından, Aziziye Kaymakamlığı ve Aziziye İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü iş birliğiyle 4-7 Şubat tarihleri arasında Aziziye ilçesine bağlı mahallelerde (köylerde) gerçekleştirilen "Kırsal Alandaki Kadınlara Meme Kanseri Konusunda Farkındalık Kazandırılması" isimli proje tamamlandı.


Proje yürütücüsü Dr. Öğr. Üyesi Ahmet Yılmaz öncülüğünde, Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu öğretim üyeleri Doç Dr. Ayşe Gürol, Öğr. Gör. Arzu Gezer, Öğr. Gör. Esra Bayrakçeken, Öğr. Gör. Serap Buztepe, Halis Kantar, Rahmi Ağaya ve Ruveyda Yılmaz, Aziziye ilçesine bağlı Tebrizcik, Beypınarı, Kumluyazı, Söğütlü, Eskipolat ve Başçakmak mahallelerinde giderek burada yaşayan 40 yaş üstü kadınların meme kanseri hakkındaki bilgi ve risk düzeylerini belirleyip, erken tanı ile ilgili duyarlılık oluşturdular.


Toplumsal Duyarlılık Projeleri kapsamında gerçekleştirilen bu uygulamada, ilgili mahallelerde eğitimler veren öğretim üyeleri, katılımcılara farkındalık oluşturmak için pembe menekşe hediye ettiler. - ERZURUM

Atatürk Üniversitesi, Dönüşüm, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.02.2020 09:31 Kaynak: İHA
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