Son Dakika Haberleri: Farkındalık oluşturmak için maske dağıttılar
Son Dakika Güncel Farkındalık oluşturmak için maske dağıttılar

Farkındalık oluşturmak için maske dağıttılar

7 saat önce

Sungurlu Dünya Sağlık Koleji öğretmen ve öğrencileri, esnafları ziyaret ederek Lösemili Çocuklar Vakfı (LÖSEV) tarafından başlatılan "Maskemi Takarım Farkındalık oluştururum" kampanyasına destek verdi.

Farkındalık oluşturmak için maske dağıttılar, System.String[]

Sungurlu Dünya Sağlık Koleji öğretmen ve öğrencileri, esnafları ziyaret ederek Lösemili Çocuklar Vakfı (LÖSEV) tarafından başlatılan "Maskemi Takarım Farkındalık oluştururum" kampanyasına destek verdi.


Özel Dünya Sağlık Koleji öğretmenleri ve öğrencileri 2-8 Kasım Lösemili Çocuklar haftasında lösemili çocuklara destek olmak için esnafa maske dağıttılar.


Sağlık Koleji Müdürü Emrah Kara, "2-8 Kasım Lösemili Çocuklar haftası olması nedeniyle bizlerde LÖSEV tarafından başlatılan "Maskemi takarım, farkındalık oluştururum" kampanyasına destek olmak için ilçemizdeki esnafları öğretmen ve öğrencilerimizle ziyaret ederek, maske dağıtımı yaptık" dedi.


Kara, farkındalık oluşturmak için böyle bir etkinlik düzenlediklerini ve esnaflarımıza maske dağıttıklarını belirterek, öğretmenlerimiz ve öğrencilerimiz LÖSEV hakkında bilgiler verdiğini kaydetti.


İlçe esnafı da Sağlık Koleji öğretmen ve öğrencileri tarafından yapılan bu etkinliğe destek vermek için maske takarak lösemiye dikkati çektiler. - ÇORUM

Sungurlu, LÖSEV, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 06.11.2019 03:48 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Kitapla öğrenci döven öğretmene 4 yıl hapis cezası verildi
Minik Cihan'ın mucize kurtuluşu! İmdadına ağabeyi yetişti Erdoğan'dan ilahiyat fakültesi mezunlarına sitem: İmam hatiplerde Kuran dersleri boş geçiyor Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Trump ile telefonda görüştü! 13 Kasım'daki görüşme teyit edildi

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.11.2019 23:34:32. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Farkındalık oluşturmak için maske dağıttılar
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]