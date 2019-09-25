Farkındalık oluşturmak için okula bisikletleriyle gittiler

Bisiklet kullanımına dikkat çekmek için 'Haydi Çocuklar Bisikletle Okula' etkinliği düzenlendi

Türkiye Sağlıklı Kentler Birliği Koordinatörü Hülya Eçen Çalışkan:

"Amacımız sağlıklı ve hareketli yaşama dikkat çekmektir"

BİLECİK - Bilecik'te bisiklet kullanımına ve sağlıklı yaşama dikkat çekmek için düzenlenen 'Haydi Çocuklar Bisikletle Okula' etkinliği kapsamında çocuklar okullarına bisikletle gitti.

Bilecik Belediyesi ile Türkiye Sağlıklı Kentler Birliği ve Bisikletliler Derneği Bilecik Temsilciliği işbirliğinde düzenlenen "Haydi Çocuklar Bisikletle Okula" etkinliği ile bir kez daha bisiklet kullanımına dikkat çekildi. Beşiktaş Mahalle Muhtarlığı önünde bir araya gelen çocukları karşılayan Belediye Başkan Vekili Semih Tuzak, çocuklara simit ve meyve suyu ikram etti. Çocuklara, sağlıklı ve hareketli yaşama dair tavsiyelerde bulunan Başkan Vekili Tuzak, çocukları anlamlı projede yer aldıkları için tebrik etti. Sağlıklı Kentler Birliği olarak şehir içi ulaşımında bisiklet kullanımının önemine değinmek, bisikletin etkin bir ulaşım aracı olduğu bilincini yaymak ve bisiklet kullanımını teşvik etmek amacıyla gerçekleştirilen etkinlikte çocuklar daha sonra Osmangazi Ortaokuluna bisikletleri ile gitti.

"Amacımız sağlıklı ve hareketli yaşama dikkat çekmektir"

Düzenlenen etkinlik hakkında bilgi veren Bilecik Belediyesi Türkiye Sağlıklı Kentler Birliği Koordinatörü Hülya Eçen Çalışkan, etkinliğin önemine değinerek şunları söyledi:

"Bugün, 'Haydi Çocuklar Bisikletle Okula' etkinliğimizin beşincisini düzenliyoruz. Osmangazi Ortaokuluna çocuklarımız bisikletleriyle gidecekler. Sabah burada toplandık ve kendilerine bilgiler aktarıldı. Pazartesi ve Salı günleri de okullarımızda çocuklarımıza trafikte bisiklet kullanımına ilişkin eğitimler verildi. Çocuklarımızla birlikte bu etkinlik vasıtasıyla sağlıklı ve hareketli yaşama dikkat çekmek istiyoruz. Katkıları dolayısıyla Belediye Başkanımız Semih Şahin'e, katılımları dolayısıyla Başkan Vekilimiz Semih Tuzak'a teşekkür ediyoruz. Ayrıca bu anlamlı projemizde bizlere katkı veren bütün okul müdürlerimiz ve öğretmenlerimize de çok teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

Bilecik Belediyesi Bisiklet Antrenörü ve Proje Üretim Merkezi Görevlisi Hakan Yavuz ise etkinlikte çocuklara, trafikte bisiklete binmenin kuralları ile güvenli bir ulaşım için yapılması gereken çalışmalar hakkında bilgi verdi.