Son Dakika Haberleri: Farkındalık Oluşturmak İçin Yürüdüler

Farkındalık Oluşturmak İçin Yürüdüler

1 saat önce

ZONGULDAK'ta protokol ve öğrenciler, İçişleri Bakanlığı'nın, 'Öncelik hayatın, öncelik yayanın' sloganıyla başlattığı proje kapsamında yaya geçitlerinin kullanımını arttırmak amacıyla, yürüyüş yaptı.

Farkındalık Oluşturmak İçin Yürüdüler, System.String[]
ZONGULDAK'ta protokol ve öğrenciler, İçişleri Bakanlığı'nın, 'Öncelik hayatın, öncelik yayanın' sloganıyla başlattığı proje kapsamında yaya geçitlerinin kullanımını arttırmak amacıyla, yürüyüş yaptı.

İçişleri Bakanlığı'nda 81 ile gönderilen genelge kapsamında, yaya geçitlerinin kullanılmasının teşvik edilmesi, sürücüler tarafından yayaların fark edilmesi, vatandaşların geçiş üstünlüğünün vurgulanması kapsamında farkındalık çalışmaları yapılması istendi. Türkiye genelinde aynı anda başlayan uygulama kapsamında, Zonguldak Valisi Erdoğan Bektaş, Zonguldak Belediye Başkanı Muharrem Akdemir, İl Emniyet Müdürü Metin Turanlı, kurum müdürleri, polis ve öğrenciler kent merkezinde yürüyüş yaptı. Protokol ve öğrenciler, mavi kurdelelerle önlem alınan kaldırımlarda yürüdükten sonra yaya geçitlerini kullanarak yolun karşısına geçti. 1 saat süren programda, öğrencilere yayaların öncelik hakları anlatıldı.

Zonguldak Valisi Erdoğan Bektaş, yayaların haklarına dikkat çekmeye yönelik farkındalık oluşturmaya çalıştıklarını söyledi. Topluluk halinde yaşam sürdürülen yerlerde uyulması gereken kurallar olduğunu ifade eden Vali Bektaş, "Herkes bir diğerinin hakkına saygı göstermesi gerekir. Bu çerçevede gelişmiş ülkelere giden vatandaşlarımız anlatırlar, biz de hayranlıkla dinlerdik. Yayaların karşıdan karşıya geçerken arabaların 'zınk' diye durduğundan bahsedilirdi. Yayalar, yaya kaldırımları kullansınlar. Yoldan girmesinler. Işık olmasa da polis olmasa da arabalar, sürücüler dursunlar. Çağdaş dünyada, gelişmiş dünyada bu iş böyledir. Biz de bu yoldayız. Bu yoldan geri dönüş yok. Bu süreci başlatmış bulunuyoruz. Hayırlı olmasını diliyorum" dedi.

- Zonguldak

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.02.2019 03:28 Kaynak: DHA

Erdoğan Bektaş, İçişleri Bakanlığı, Zonguldak, Güncel
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