Farkındalık projesi kapsamında hemşirelere saat hediye edildi - Son Dakika

Daniel Klein Group Türkiye tarafından sağlık çalışanlarına yönelik "ZAMAN ONLAR İÇİN ÇOK DEĞERLİ" sosyal farkındalık projesi gerçekleştirildi. Farkındalık projesi kapsamında pandemi sürecinde fedakarca çalışmalarına istinaden hemşirelere saat hediye edildi. Etkinlikte hemşireler, pandemi nedeniyle zorlu günler yaşadıklarını, bu sürecin de kendilerini yıprattıklarını ifade etti.

Geçtiğimiz günlerde gerçekleştirilen sosyal farkındalık projesi kapsamında hemşirelere saat hediye edilmesinde, zamanın ne kadar kıymetli olduğunu vurgulamayı amaçladıklarını belirten Daniel Klein Group Yönetim Kurulu Başkanı Ercan Çevik, bu sosyal sorumluluk projesi sayesinde kamuoyunun hemşirelere ve doktorlara karşı daha duyarlı olabileceklerini ifade etti.

İstanbul'da bir devlet hastanesinde gerçekleştirilen etkinlik kapsamında yaklaşık 150 hemşireye saatleri takdim edildi.