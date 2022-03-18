FARKINDALIK YÜRÜYÜŞÜ İÇİN ÇORAPLARI SÜSLEDİLER - Son Dakika
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FARKINDALIK YÜRÜYÜŞÜ İÇİN ÇORAPLARI SÜSLEDİLER

18.03.2022 10:51

Muratpaşa Belediyesi Adalya Vakfı Özel Gereksinimli Bireyler Sosyal Destek Yaşam Merkezi'nin down sendromlu öğrencileri 21 Mart Dünya Down Sendromu Farkındalık Günü için rengarenk çorapları dilediğince süsledi.

Muratpaşa Belediyesi Adalya Vakfı Özel Gereksinimli Bireyler Sosyal Destek Yaşam Merkezi'nin down sendromlu öğrencileri 21 Mart Dünya Down Sendromu Farkındalık Günü için rengarenk çorapları dilediğince süsledi. Öğrenciler, farkındalık gününde, süsledikleri çoraplarla Akdeniz Üniversitesi'nde (AÜ) düzenlenecek neşeli ayaklar yürüyüşüne katılacak.

Muratpaşa Belediyesi'nin engelli bireyler ailelere yönelik sosyal destek programları gerçekleştiren Adalya Vakfı Özel Gereksinimli Bireyler Sosyal Destek Yaşam Merkezi'nde tatlı bir telaş yaşanıyor. 21 Mart Dünya Down Sendromu Farkındalık Günü'ne hazırlanan merkezde down sendromlu öğrenciler ve aileleri, 21 Mart Pazartesi AÜ kampüsünde yapılacak neşeli ayaklar farkındalık yürüyüşü için bir araya geldi.

Saat 14.00'te başlayacak yürüyüşte ellerine geçirdikleri rengarenk çoraplarla yürüyecek çocuklar, seçtikleri çoraplara ailelerinin ve eğitmenlerin desteğiyle ponponlar dikti, kağıttan kestikleri çiçekleri, kelebekleri yapıştırdı. Çocuklar, bir kez daha down sendromunun hastalık değil genetik farklılık olduğu mesajını verirken velilerden Ayşe Özer, yaklaşık 8 yıldır Adalya Vakfı'nın programlarına katıldığını belirterek, "Buradaki etkinliklerimiz, kızım ve diğer çocuklarımız için çok güzel oluyor. 21 Mart Dünya Down Sendromu Farkındalık Günü için kızımla çoraplarımızı süsledik" dedi.

'Neşeli ayaklar farkındalık yürüyüşü' saat 14.00'te Edebiyat Fakültesi'nden başlayacak. Muratpaşa Belediyesi, Adalya Vakfı, Antalya Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ve Özgecan Aslan Gençlik Merkezi'nin birlikte gerçekleştireceği etkinlik, yürüyüşün ardından konserlerle devam edecek.

FARKINDALIK YÜRÜYÜŞÜ İÇİN ÇORAPLARI SÜSLEDİLER
FARKINDALIK YÜRÜYÜŞÜ İÇİN ÇORAPLARI SÜSLEDİLER
FARKINDALIK YÜRÜYÜŞÜ İÇİN ÇORAPLARI SÜSLEDİLER

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Akdeniz Üniversitesi, Down Sendromu, Muratpaşa, 21 Mart, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

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