"Farkındayız, Yeneceğiz" Diyerek Kansere Savaş Açtılar

Dünya Kanser Günü nedeniyle Türkiye 'nin pek çok noktasında farkındalık etkinlikleri düzenlenirken, Gaziantep Üniversitesi Onkoloji Hastanesinde yatan minik hastalar da kansere karşı savaş açtı. Hastanede yatan çocuklar ve diğer hastalar "Farkındayız, yeneceğiz" diyerek güçlü bir mesaj verdi.Gaziantep Üniversitesi Onkoloji Hastanesinde yatan minik ve yetişkin kanser hastaları, Dünya Kanser Günü'nde güçlü mesajlar verdi. Kanserde en önemli tedavi yönteminin moral olduğunu söyleyen hastalar, kanseri yeneceklerini söyledi. Onkoloji Hastanesinde tedavi gören ve aynı zamanda burada açılan sınıfta öğretmenleri eşliğinde eğitimlerine devam eden çocuklar, "Farkındayız, yeneceğiz" diyerek hastalığa karşı güçlü bir duruş sergiledi."Özellikle çocuklardaki bazı belirtilere dikkat edilmeli"Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Hematoloji ve Onkoloji Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Sinan Akbayram vatandaşları kanser belirtilerine karşı uyararak, "Kanserde önemli olan erken teşhis ve tedavidir. Bu açıdan özellikle çocukluk döneminde nedeni belli olmayan ateş, dengesiz ve aşırı kilo kayıplarında, nedensiz şişmelerde, kitle olması durumlarında, nedensiz havale geçirme durumlarında mutlaka uzmanlara görünmekte fayda vardır. Dün de dünya kanser günüydü ama kanser sadece bir gün değil her gün hatırlanmalı, bilinmeli ve buna yönelik dikkat çekilmeli. Bu yüzden insanların özellikle çocukları yakından takip edip, anormal bir durumda uzmanlara başvurması gerekmektedir" dedi."Bu hastalıkta erken teşhis çok önemli"Gaziantep Üniversitesi Onkoloji Hastanesi Tıbbı Onkoloji Uzmanı Doç. Dr. Fatih Teker ise, "Biz bugün insanlara bu hastalığın farkında olmaları çağrısında bulunuyoruz. Çünkü bu hastalıkta erken teşhis çok önemli. Erken teşhiste tedavi imkanları daha kolay. Biz de Gaziantep Üniversitesi Onkoloji Hastanesi olarak burada yılda ortalama 15 bin üzerinde ayakta, 2 bin civarında ise yatan kanser hastasında tedavi vermekteyiz. Genel olarak bu hastalıkla ilgili farkında olmamız çok önemli. O yüzden 4 Şubat'ın önemsenmesi gerekiyor. Hastalarımız ve hasta yakınlarımız için sadece bugün değil her gün önemli. Herkesin bu konuda desteğe ihtiyacı var. Biz de bu desteği onlara vermeye çalışıyoruz" diye konuştu.Hastanede tedavi gören hastalardan Kemal Yücelt, "Ben 6 ay önce kanser oldum. Tüm kanser hastalarına geçmiş olsun diyor, Allah'tan şifa diliyorum. Buradaki doktorların sayesinde biraz daha iyiye gidiyorum çok şükür. Bugün 4 Şubat Dünya Kanser Günü o yüzden kanseri boşlamayalım. Kanserle her gün savaşmamız gerek. Bu bugün bana yarın sana herkesin başına gelebilir. O yüzden destek olmak lazım" şeklinde konuştu.Hastanede tedavi gören Mehmet Nacar isimli hasta ise "Bugün Dünya Kanser Günü, bu hastalık zor bir hastalık. Allah herkese acil şifalar versin. Kanser artık yaygın bir hastalık ama devlet yetkililerinin bu hastalıkla daha çok ilgilenmesi gerek. Biz mücadele etmeye, kanseri yenmek için uğraşmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı. - GAZİANTEP