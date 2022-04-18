"Farklı Aktiviteler ve Gösterilerle Ramazan Akşamlarını Dolu Dolu Yaşıyoruz" - Son Dakika
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"Farklı Aktiviteler ve Gösterilerle Ramazan Akşamlarını Dolu Dolu Yaşıyoruz"

18.04.2022 13:18
"Farklı Aktiviteler ve Gösterilerle Ramazan Akşamlarını Dolu Dolu Yaşıyoruz"

Yeşilyurt Belediyesi, Yeşilyurt Kent Konseyi ve Yeşil Spor Kompleksleri tarafından Çilesiz Mahallesindeki Yeşilyurt Belediyesi Semt Pazarında düzenlenen Yeşilyurt Ramazan Ayı Etkinlikleri her akşam farklı aktivitelere ve gösterilere ev sahipliği yapıyor.

Her akşam saat 20:30'da başlayıp 23:00'e kadar devam eden İlahi ve Tasavvuf Dinletileri, Masalcı Dede, Hacivat-Karagöz Gösterisi ve Tiyatro Etkinliklerinin yanı sıra kurulan oyun alanları ve alış veriş noktaları büyük ilgi görüyor.

Eski Ramazan Ayı geleneklerine uygun bir atmosferin hâkim olduğu Yeşilyurt Belediyesi Semt Pazarı önünde kurulan platformda sahne alan tiyatro sanatçıları ve müzisyenler, farklı gösterileriyle gelen misafirlere unutulmaz anlar yaşatıyorlar.

Yeşilyurt'ta Ramazan ayı gecelerini coşkuya dönüştüren Ramazan Ayı Etkinliklerinin programının 9. gün etkinlikleri kapsamında sahne alan Malatya'lı Şair, Yazar ve Kum Sanatı Sanatçısı Tarkan Köylü muhteşem bir gösterinin altına imza attı.

Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, AK Parti Battalgazi İlçe Başkanı Basri Kahveci, Mahalle Muhtarları ve çok sayıda vatandaşın takip ettiği etkinlikte sahne alan Şair, Yazar ve Kum Sanatı Sanatçısı Tarkan Köylü, şiir dinletisinden sonra yaptığı gösteri büyük beğeni topladı.

Türkiye'de kum sanatıyla ilgilenen az sayıdaki sanatçı arasında yer alan Şair, Yazar ve Kum Sanatı Sanatçısı Tarkan Köylü, Malatya'lı bir sanatçı olarak sanata ve sanatçıya büyük destekler ve imkânlar sunan Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar'a teşekkürlerini sundu.

Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar ise, Ramazan Ayı etkinliklerini farklı aktiviteler ve gösterilerle vatandaşlarla birlikte dolu dolu yaşadıklarını söyledi.

Ramazan Ayının manevi atmosferine uygun bir şekilde düzenlenen Ramazan Ayı etkinliklerinin büyük ilgi gördüğünü ifade eden Başkan Çınar, " Çilesiz Mahallemizdeki Semt Pazarımızda her akşam renkli ve coşku dolu programlara ev sahipliği yapıyoruz. Tiyatro gösterilerimiz, manilerimiz, Hacivat-Karagöz gösterilerimiz, ilahi ve tasavvuf dinletilerimizin yanı sıra kurulan oyun alanlarımız ve alış veriş noktalarımıza gösterilen büyük ilgi bizleri sevindirmektedir. Farklı organizasyonlar ve gösterilerle her akşam burada vatandaşlarımızla bir arada oluyoruz, birlik, beraberlik ve kardeşlik ortamında güzel etkinliklerin altına imza atıyoruz. Alanında deneyimli sanatçılarımızın sahne aldıkları programlara katılımın her akşam arttığını görmek bizi ziyadesiyle mutlu ediyor.Eski Ramazan akşamlarına uygun bir atmosferin hâkim olduğu etkinlik alanımızda özellikle çocuklarımızın neşesi, mutluluğu ve heyecanı bizim için çok büyük önem taşımaktadır. Çocuklarımızın bir araya gelmesi, aynı atmosferde huzur ve güzelliği doyasıya yaşamaları ve eğlenmeleri bizim için her şeyden kıymetlidir. Biz ne yapıyorsak onların mutluluğu için yapıyoruz. Bizim temel gayemiz; Yeşilyurt'umuzda her bir hemşehrimizin mutlu, huzurlu ve güzel bir hayat sürmesidir, bunun için yatırım yapıyoruz bunun için projeler ve hizmetler sunuyoruz. Ülkemizde az sayıda sanatçının icra ettiği kum sanatında ismini duyuran, Yeşilyurt'lu olmasından ayrıca gurur duyduğumuz Tarkan Köylü hocamızı Ramazan etkinliklerinde hemşehrilerimizle buluşturduk. Oldukça etkileyici bir gösteri düzenleyen hocamızı tebrik ediyorum." dedi.

Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar konuşmasından sonra Şair, Yazar ve Kum Sanatı Sanatçısı Tarkan Köylü'ye kayısı paketi takdim etti.

Kaynak: Bültenler
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Yeşilyurt, Ramazan, Tarkan, Çınar, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel 'Farklı Aktiviteler ve Gösterilerle Ramazan Akşamlarını Dolu Dolu Yaşıyoruz' - Son Dakika

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