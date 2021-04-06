"Farklı Bakış" hat sergisi, Altunizade Kültür ve Sanat Merkezi'nde açıldı - Son Dakika

"Farklı Bakış" hat sergisi, Altunizade Kültür ve Sanat Merkezi'nde açıldı

06.04.2021 18:27

Sanatçılar Neslihan Arzu Keteci ve Gülseren Özgör Dinçer'in eserlerinden oluşan "Farklı Bakış" hat sergisi, Altunizade Kültür ve Sanat Merkezi'nde sanatseverlerin beğenisine sunuldu.

Sanatçılar Neslihan Arzu Keteci ve Gülseren Özgör Dinçer'in eserlerinden oluşan "Farklı Bakış" hat sergisi, Altunizade Kültür ve Sanat Merkezi'nde sanatseverlerin beğenisine sunuldu.

Küratörlüğünü ve sanat danışmanlığını hattat ve müzehhib Muhammet Mağ'ın üstlendiği sergiyle, hat sanatının yaşam alanlarının merkezine kimliksel ve kişisel olarak geçişini sağlamak amaçlanıyor.

Sergi açılışında AA muhabirine açıklamalarda bulunan sergi küratörü Muhammet Mağ, bu sergiyle hat sanatını süsleyerek yaşam alanlarına dahil etmeyi istediklerini belirterek, şunları kaydetti:

"Hat sanatını mabetlerden çıkarıp yaşam alanlarımıza dahil etmek amaçlarımızdan birisidir. O yüzden farklı bakış ismiyle beğeniye sunuldu. Hat sanatına bir çizgi sanatı olarak dünyanın en ünlü ressamlarının hayran olmasına rağmen biz bir türlü hat sanatıyla sanat camiasında yeterince yer alamadık. Biz gençler olarak buna bir dur dedik. Evrensel camiada kendi kültürümüzü sanatımızla birlikte bu şekilde sunuyoruz."

Mağ, sergideki eserlerin Türk-İslam kültürünün yaşam biçimini oluşturan yazılardan oluştuğuna dikkati çekerek, "Gel Keyfim Gel", "Bu da Geçer ya Hu", "Maşallah" ve "Hoş Gör" gibi hayatın içinden yazılara yer verildiğini, sadece görsel bir şölenin yanı sıra insan psikolojisini olumlu yöne etkilemeyi hedeflediklerini söyledi.

"Klasik hattan uzaklaşıp biraz çağdaş çizgilerle eserler oluşturmaya çalıştık"

Sanatçı Gülseren Özgör Dinçer de yaklaşık 2 yıllık çalışmalarının bu sergiyle sanatseverlerle buluştuğuna işaret ederek, "Biz bu sergiyle hatta farklı bir bakış yapmak istedik. Klasik hattan uzaklaşıp biraz çağdaş çizgilerle eserler oluşturmaya çalıştık." dedi.

Dinçer, çeşitli malzemeler kullanarak eserleri meydana getirdiğini vurgulayarak, iç mimaride çağdaş hat sanatını kullanmayı planladığını, bu yönde çalışmalar devam edeceğini dile getirdi.

Sanatçı Neslihan Arzu Keteci ise 12 yıl önce çakıl taşıyla resimler yapmaya başladığını aktararak, serginin hikayesini şu sözlerle anlattı:

"Çakıl taşıyla resim sergilerimizin birinde, hat yazısı olan 'hiç' kelamını çakıl taşıyla yazmıştım. O eseri gören hattat ve müzehhib Muhammet Mağ hocamız o gün bana bunu beraber yapalım demişti. O zaman bu yola çıktık. Hobi olarak başladığımız bu yolculuk klasik hat sanatını farklı çizgilerle, malzemelerle anlattığımız bir alana dönüştü. Gerçekten farklı oldu, insanların da ilgisini çekti."

Sanatseverlerin pandemi koşullarına uygun olarak ziyaret edebileceği sergi, bir hafta boyunca açık kalacak.

Altunizade, Kültür Sanat, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Kültür Sanat 'Farklı Bakış' hat sergisi, Altunizade Kültür ve Sanat Merkezi'nde açıldı - Son Dakika


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