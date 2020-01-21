Farklı bir kapitalizm aranıyor - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi Farklı bir kapitalizm aranıyor - Son Dakika Ekonomi

Farklı bir kapitalizm aranıyor

25 dakika önce

Bu yıl Davos'ta, küresel iklim krizi başta olmak üzere gezegenin geleceğini tehdit eden sorunlar, iş, toplum ve teknolojinin geleceği, adil ekonomiler ve sağlıklı gelecek başlıklarının da yer aldığı konular 400'e yakın oturumda tartışılacak.

Farklı bir kapitalizm aranıyor, System.String[]

Bu yıl Davos'ta, küresel iklim krizi başta olmak üzere gezegenin geleceğini tehdit eden sorunlar, iş, toplum ve teknolojinin geleceği, adil ekonomiler ve sağlıklı gelecek başlıklarının da yer aldığı konular 400'e yakın oturumda tartışılacak.

Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 21.01.2020 07:36 
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

OYAK, Total ve Moil için Demirören Holding ile 450 milyon dolara anlaştı
Google'a erişim sorunu yaşayan Türkiye'ye birçok ülkeden siber saldırı yapıldı AB'den küstah sözler: Türkiye'ye yaptırım için isim listesi hazırlıyoruz TOGG'dan yeni paylaşım: Uzun yolculukların yorgunluğunu hafifleteceksiniz

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.01.2020 08:01:44. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Farklı bir kapitalizm aranıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]