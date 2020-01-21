Farklı bir kapitalizm aranıyor
25 dakika önce
Bu yıl Davos'ta, küresel iklim krizi başta olmak üzere gezegenin geleceğini tehdit eden sorunlar, iş, toplum ve teknolojinin geleceği, adil ekonomiler ve sağlıklı gelecek başlıklarının da yer aldığı konular 400'e yakın oturumda tartışılacak.
Bu yıl Davos'ta, küresel iklim krizi başta olmak üzere gezegenin geleceğini tehdit eden sorunlar, iş, toplum ve teknolojinin geleceği, adil ekonomiler ve sağlıklı gelecek başlıklarının da yer aldığı konular 400'e yakın oturumda tartışılacak.
Haber Yayın Tarihi: 21.01.2020 07:36
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