Son Dakika Haberleri: Farklı Bir Partinin Adayı Olmam Söz Konusu Dahi Edilemez"

Farklı Bir Partinin Adayı Olmam Söz Konusu Dahi Edilemez"

2 saat önce

AK Partili Palandöken Belediye Başkanı Orhan Bulutlar, 31 Mart seçimlerinde belediye başkan adaylığını aday gösterilmemesi nedeniyle başka bir siyasi partiden aday olacağı yönündeki iddiaların doğru olmadığını söyledi.

Farklı Bir Partinin Adayı Olmam Söz Konusu Dahi Edilemez
AK Partili Palandöken Belediye Başkanı Orhan Bulutlar, 31 Mart seçimlerinde belediye başkan adaylığını aday gösterilmemesi nedeniyle başka bir siyasi partiden aday olacağı yönündeki iddiaların doğru olmadığını söyledi.

Orhan Bulutlar, yaptığı yazılı açıklamada, 31 Mart Mahalli İdareler seçimlerinde AK Parti'den tekrar aday gösterilmemesi üzerine kamuoyunda farklı bir siyasi partiden aday olacağı yönündeki iddialar bulunduğuna işaret ederek, bunun doğru olmadığını söyledi.

Bulutlar, hakkında ileri sürülen "farklı bir partiden adaylık" iddialarıyla ilgili "Sayın cumhurbaşkanımız bizlere bu ilçeye ve bu şehre AK Parti çatısı altında 10 yıl belediye başkanlığı yapma fırsatını sundu. Bu hakikat ortadayken, bizim farklı bir partiye geçmemiz ya da farklı bir partinin adayı olmam söz konusu dahi edilemez." ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin çağdaş belediyecilik hizmetleriyle AK Parti sayesinde tanıştığını ve "Recep Tayyip Erdoğan Belediyeciliği" kavramının da yine AK Parti sayesinde ortaya çıktığını aktaran Bulutlar, şunları kaydetti:

"Sadece bizim değil, Türkiye'nin dört
bir yanındaki AK Partili belediyelerin sergiledikleri performans ve
ortaya koydukları hizmetler, işte bu anlayışın ürünüdür. Biz bugüne kadar ilçemize ne yaptıysak, hangi hizmetleri verdiysek, bilinmelidir ki AK Partimiz ve Cumhurbaşkanımız Erdoğan sayesindedir. Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonraki süreçte de AK Partinin bir neferi olmaya devam edeceğim. Önümüzde yerel seçimler var ve biz de bu seçimler dolayısıyla kapı kapı, sokak sokak ve mahalle mahalle gezerek seçim çalışması yapacak ve AK Partimize destek talebinde bulunacağız."

Bulutlar, AK Partinin 31 Mart seçimlerinde aday gösterilen Muhammet Sunar ile tek bir hedefe odaklanacaklarını belirterek, bu hedefin de seçimde AK Partinin zafer elde etmesi olduğunu sözlerine ekledi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 02.02.2019 02:04 Kaynak: AA

Palandöken, Orhan Bulutlar, Politika
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