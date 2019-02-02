Farklı Bir Partinin Adayı Olmam Söz Konusu Dahi Edilemez"

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İYİ Parti, 112 Belediye Başkan Adayını Daha Açıkladı

Erdoğan "Bu Bir İşgal" Deyip Talimat Vermişti, 91 Bin Kişinin Seçmen Kaydı Donduruldu