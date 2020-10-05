Farklı bir tat; aromalı Türk kahvesi - Son Dakika

Farklı bir tat; aromalı Türk kahvesi

Türk kültüründe yüz yıllardır tüketilen Türk kahvesi farklı çeşitleriyle insanların ilgisini çekerken, yeni tatlar arayan vatandaşlar, sayısız aroma çeşidiyle satışa sunulan yeni tür kahvelere ilgiyle yaklaşıyor.

Farklı bir tat; aromalı Türk kahvesi, System.String[]

Türk kültüründe yüz yıllardır tüketilen Türk kahvesi farklı çeşitleriyle insanların ilgisini çekerken, yeni tatlar arayan vatandaşlar, sayısız aroma çeşidiyle satışa sunulan yeni tür kahvelere ilgiyle yaklaşıyor.

Klasik Türk kahvesinin içine muz, çilek, damla sakızı, karamel, süt, vanilya, çikolata gibi pek çok farklı aroma katılarak elde edilen aromalı Türk kahvesi çeşitleri, insanların beğenisine sunuluyor. Daha önce pek çok yerde bulunmayan ancak yaklaşık sekiz yıldır piyasada yer alan aromalı Türk kahvesine, vatandaşların ilgisinin yüksek olduğu belirtiliyor. Aromalı Türk kahvesini içenlerin, kahveyi ilk yudumladığında o farklı kokuyu ve tadı hemen hissettiği belirtiliyor. Son zamanlarda popülerliğini arttıran aromalı Türk kahvesine en çok, eski nesle kıyasla yeni tatlara ve zevklere daha açık olan gençler ilgi gösteriyor.

"Aromalı Türk kahvesinin çeşidi çok"

Eskişehir - Hamamyolu'nda yaklaşık 30 yıldır kahveci olarak hizmet veren Sebahattin Küçük, aromalı Türk kahvesi hakkında detaylı bilgiler aktardı. Küçük, "Aromalı Türk kahvesine vatandaşların ilgisi son zamanlarda artmaya başladı. Klasik Türk kahvesinin içine aroma katarak bu kahveyi elde ediyoruz. Benim elimde şu an on çeşit aromalı Türk kahvesi bulunuyor. Bu çeşitler daha da çoğaltılabilir. Çilekli, muzlu, karamelli, damla sakızlı, vanilyalı, çikolatalı, kakuleli, portakallı gibi çeşit çeşit aromalı kahvelerimiz var. Bunlar arasında en çok damla sakızlı ve çilekli Türk kahvesi çeşitlerimiz satılıyor. İçen kişi bunun tadını net bir şekilde fark eder, içtiği zaman bunun tadını alır" şeklinde konuştu.

"En çok gençler talep ediyor"

Aromalı Türk kahve türüne daha çok gençlerin ilgi gösterdiği belirtilirken, yaşlıların ise çoğunlukla sade kahveye yöneldiği ifade ediliyor. Sebahattin Küçük bu konuda, "Aromalı Türk kahvesine daha çok gençlerden talep var. Yaşlılarımız genelde klasik, sade kahveyi tercih ederler; aromalıyı kullanmazlar. Ama gençler genelde değişiklik olsun diye kahveye bir alternatif olarak farklı tatlar arıyorlar, dolayısıyla aromalı kahveyi daha çok gençler tüketiyor. Aromalı Türk kahvesi popüler olmaya başlasa da genelde hala en çok tüketilen ürünümüz sade kahvedir" dedi.

"İnsanlar farklılık arıyor"

Hemen her tüketim alanında olduğu gibi, kahvede de yenilikçi fikirler ortaya çıkıyor. Müşterilerin talepleri doğrultusunda esnaf, ürünlerine yenilik ve farklılık katma çabası içine giriyor. Bu esnaflardan biri olan ve 30 yıldır Eskişehir'de kahve satışı yapan Sebahattin Küçük, insanların her gün yeni tatlar aradığı dile getirdi. Küçük, "Aromalı kahveleri kendimiz yapıyoruz. Normal kahvelerimizi çekiyoruz. İçerisine ölçülerimize göre aroma katıyoruz ve aromalı kahve elde ediyoruz. Aromalı kahve yaklaşık sekiz yıldır var piyasada. Daha önce böyle bir şey yoktu. Ama sonradan tabii insanlara değişik bir tat sunmak gerekti. İnsanlar farklılıklar arıyorlar. Dolayısıyla alternatif olarak böyle ürünler çıktı. Müşteriler de değişik bir kahve içmeyi sevdi. Sonuç itibariyle bu ürüne bir talep var" diyerek durumu anlattı.

"Lezzetli ve düşük kalorili bir keyif"

Aromanın, kahve içerisinde çok düşük bir oranı olduğunu belirten Sebahattin Küçük, "Pişirme yönteminde herhangi bir farklılık yok. Aynı normal Türk kahvesi gibi pişiriliyor, o aromayı ve kokuyu alıyor tüketici. Aromalı kahvenin içeriğine baktığımızda; kahve aroması yüzde 1-2 civarındadır. Tabii aromanın çeşidine göre değişebiliyor bu oran. Bu sayede tatlı bir şey içilmesine rağmen yüksek bir kalori alınmamış oluyor. Bazı aromaların yoğunluğu daha yüksek olduğu için daha az katılırken, kimi aromanın yoğunluğu daha az olduğu için daha çok katılması gerekir. Müşterinin istediği, içtiği kahvede o tadı alabilmektir. Yüzdeliği bu kadar düşük olmasına rağmen o tadı ve kokuyu hemen hissedersiniz çünkü aroma yoğun bir şey" dedi.

"Aldatılmamak için kahve, kahveciden alınmalı"

Müşterinin kaliteli kahve ile kalitesiz kahveyi ayırt etmesinin güç olduğunu belirten Sebahattin Küçük, iyi kahve bulmanın yollarını da anlattı. Küçük, "İnsanların aldığı kahvenin kalitesinden emin olabilmesi için, kahveyi kahveciden alması lazım. Yani tüketicilerin kahveyi gidip bir kuruyemişçiden veya başka bir iş yapan birinden almaması lazımdır. Şarküteri dükkanında kahve satan var, tekel bayiinin önünde kahve satılıyor. Kahve buralardan değil de kahveciden alınmalı. Eskişehir'imizde kahveciler çarşısı diye bir çarşımız var. Burada da en yeni kahveci 40 yıllık. Mesela benim dükkanım 1950'den beri var. Biz yaklaşık 70 yıldır atadan gelen bu mesleği devam ettiriyoruz. Dolayısıyla kahve kahveciden, bilindik yerden alınmalı. O zaman o kahveyi ağız tadıyla içebilirler. Müşterinin, kahvenin kaliteli olup olmadığını bakarak anlaması çok zordur. Bu işi çok iyi biliyor olması lazım. Vatandaş zaten evine 100 gram kahve alır, çok fazla içiliyorsa 250 gram alır. Aldığı kahveyi içer, kötü olduğunu görür anca o zaman anlayabilir. Dolayısıyla bunu yaşamamak için sabit yerlerden alınmalı kahve" diyerek kahvenin alındığı yerin önemini vurguladı.

Su, kahveden önce mi içilmeli sonra mı?

Kahvenin mühim bir içecek olduğunu söyleyen Küçük, kahveyi içmeden önce su içerek ağzın temizlenmesinin ve kahve içtikten sonra ise bir süre su içilmemesinin daha doğru olduğundan bahsetti. Küçük, son olarak kahve keyfinin en üst düzeyde alınması için şunları tavsiye etti:

"İlk önce su içilir çünkü kahveyi içmeden önce ağzınızı temizlemeniz lazım. Kahve çok ciddi bir şeydir. Eskiden hep kıymetli insanlara, devlet erkanlarına, ağır misafirlere ikram edilirdi. Çocuklara, gençlere içirilmezdi kahve. Dolayısıyla kahveden önce su içip ağzınızı temizlemeniz lazım. Daha önce ne yediyseniz onun tadı gitmeli ve kahveyi içtiğiniz zaman damağınızda onun tadı kalmalı. Kahve içtikten sonra da su içmek yerine, damaktaki o kahve tadını korumak gerekir. Dilinizi damağınızda gezdirdiğinizde o kahve tadını bir süre daha almalısınız. Bunun püf noktası budur. Kahveyi dilinizde, damağınızda gezdirdiğiniz zaman onun hafif yağımsı bir tadı vardır. Yağ damağınıza değer ve kahve tadı hep gelir. O tadı kaybetmemek için suyu kahveden önce içeceksin ki, daha sonra ağzında yalnızca kahve tadı kalacak."

Ayrıca Küçük, aromalıların satış fiyatı hakkında bilgi verirken kilosunu 75 liradan ve sade kahvenin kilosunu ise 65 liradan sattığı belirtti. - ESKİŞEHİR

Farklı bir tat; aromalı Türk kahvesi
Farklı bir tat; aromalı Türk kahvesi
Farklı bir tat; aromalı Türk kahvesi

Sebahattin Küçük, Türk Kahvesi, Eskişehir, Türk, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.10.2020 10:52 - Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Farklı bir tat; aromalı Türk kahvesi - Son Dakika

YORUMLAR

Son Dakika

Suudi Arabistan Ticaret Odaları Başkanı'ndan Türkiye'ye yönelik boykot çağrısı Evli kadına çıplak fotoğraflar gönderen Cem Özer'den pes dedirten itiraf: Sosyal medyadan seviştik Sinema oyuncusu Mehmet Yağmur, koronavirüsten hayatını kaybetti Sağlık Bakanlığı tarafından görevden alınan Ali Edizer'den Fahrettin Koca'ya mesaj: Aldım, kabul ettim Milyonların gözü bu toplantıda! Masada emeklileri sevindirecek 5 madde var Yurdun güneyi yanıyor, doğusuna yılın ilk karı düştü Putin kameralar önünde Ermenistan Başbakanı'nın yüzüne telefon kapattı Üniversiteli Raşit'in katili: Ereksiyon olamadığım için dalga geçti diye öldürdüm
Maske takmadığı için polislerle tartışan Rana Batı'ya 9 yıl 4 aya kadar hapis istendi Maske takmadığı için polislerle tartışan Rana Batı'ya 9 yıl 4 aya kadar hapis istendi         
16:48
Ermenistan'a cepheyi dar eden Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev'den Türk SİHA'larına övgü: Bizi güçlendiriyor Ermenistan'a cepheyi dar eden Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev'den Türk SİHA'larına övgü: Bizi güçlendiriyor         
15:38
Gaziantep FK, Kevin Mirallas ile 1 yıllık sözleşme imzaladı Gaziantep FK, Kevin Mirallas ile 1 yıllık sözleşme imzaladı         
14:55
İlişki sırasında kondomu yırtan kişi, tecavüzden yargılanıp 4 yıl hapse çarptırıldı İlişki sırasında kondomu yırtan kişi, tecavüzden yargılanıp 4 yıl hapse çarptırıldı         
14:42
Nadir görülen boynuzlu dağ keçileri sürü halinde görüntülendi Nadir görülen boynuzlu dağ keçileri sürü halinde görüntülendi         
14:22
Tuğba Keleş'in ses kaydı Müge Anlı'nın programında ortaya çıktı: Erdoğan'a tapıyorum diyeceksin Tuğba Keleş'in ses kaydı Müge Anlı'nın programında ortaya çıktı: Erdoğan'a tapıyorum diyeceksin         
14:13
Ece Erken, Ahmet Nur Çebi'ye yönelik attığı tweet sonrası taraftarın sert tepkisiyle karşılaştı Ece Erken, Ahmet Nur Çebi'ye yönelik attığı tweet sonrası taraftarın sert tepkisiyle karşılaştı         
13:52
Geçen yıl vergi kaçıranı ihbar eden 441 kişiye 12,3 milyon lira ödeme yapıldı Geçen yıl vergi kaçıranı ihbar eden 441 kişiye 12,3 milyon lira ödeme yapıldı         
13:34
İran, Azerbaycan karşısında hezimete uğrayan Ermenistan'ı yalnız bıraktı İran, Azerbaycan karşısında hezimete uğrayan Ermenistan'ı yalnız bıraktı         
11:49
Boğa, kendisine saldıran yaşlı adamdan intikam aldı Boğa, kendisine saldıran yaşlı adamdan intikam aldı         
11:40
Mesai arkadaşlarını döverek öldüren 5 kişi idamla yargılanacak Mesai arkadaşlarını döverek öldüren 5 kişi idamla yargılanacak         
11:27
Köylülerin kurduğu güneş paneli, elektrik faturalarını yüzde 70, suyu ise yarı yarıya azalttı Köylülerin kurduğu güneş paneli, elektrik faturalarını yüzde 70, suyu ise yarı yarıya azalttı         
11:05
Sercan Yıldırım, Aycan Yanaç'la aşk dedikodularına yanıt verdi: O benim kardeşim Sercan Yıldırım, Aycan Yanaç'la aşk dedikodularına yanıt verdi: O benim kardeşim         
11:00
Oyuncu Aslıhan Gürbüz, erkek takipçisinin müstehcen mesajını ifşa etti Oyuncu Aslıhan Gürbüz, erkek takipçisinin müstehcen mesajını ifşa etti         
10:50
Trump, Trump, "Görevimin başındayım" mesajı vermek isterken rezil oldu         
10:05
Kadir Şeker davasında ilginç detay: Bıçağı tespih çeker gibi oynamak için aldım Kadir Şeker davasında ilginç detay: Bıçağı tespih çeker gibi oynamak için aldım         
09:22
Akıllara durgunluk veren görüntü! Bir evden 42 kaçak göçmen çıktı Akıllara durgunluk veren görüntü! Bir evden 42 kaçak göçmen çıktı         
22:46
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.10.2020 16:58:35. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Farklı bir tat; aromalı Türk kahvesi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei