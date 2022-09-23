17. Contemporary Istanbul sona erdi - Son Dakika
Üye Girişi

17. Contemporary Istanbul sona erdi

23.09.2022 17:44
17. Contemporary Istanbul sona erdi

Farklı bölümlerde 22 ülkeden, 65 çağdaş sanat galerisi ile sanat inisiyatifinin çağdaş sanat örneklerini ziyaretçilerin beğenisine sunduğu 17. Contemporary Istanbul (CI) sona erdi.

Farklı bölümlerde 22 ülkeden, 65 çağdaş sanat galerisi ile sanat inisiyatifinin çağdaş sanat örneklerini ziyaretçilerin beğenisine sunduğu 17. Contemporary Istanbul (CI) sona erdi.

Konuya ilişkin yapılan açıklamaya göre, Türkiye'nin ve dünyanın önde gelen galeri, sanatçı, kurum ve kuruluşlarını İstanbul'da sanatseverlerle bir araya getiren fuarı 48 bin kişi gezdi.

Tersane İstanbul'da gerçekleştirilen fuarda, sanatseverler ve sektör profesyonellerinin yanı sıra siyaset, sanat, spor ve iş dünyasından misafirler ağırlandı.

Galerilerin uluslararası koleksiyonerlerle bir araya geldiği fuara, İsviçre, Brezilya, Kanada, ABD, Fransa, Almanya, Rusya ve Birleşik Arap Emirlikleri'nden koleksiyonerler de katıldı.???????

YORUMLAR
500
Avrupa Kulüpler Birliği Genel Kurulu sona erdi Avrupa Kulüpler Birliği Genel Kurulu sona erdi SPOR Avrupa Kulüpler Birliği Olağan Toplantısı İstanbul'da yapıldı SPOR Avrupa Kulüpler Birliği Olağan Toplantısı İstanbul'da yapıldı
Kaynak: AA

İstanbul, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel 17. Contemporary Istanbul sona erdi - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
17:10 ABD ile yaşanan F-16 gerilimine Türkiye'den sert yanıt: Kullanamayacağımız ürünü niye alalım?
17:06 Wanda ile ayrılan Icardi hakkında bomba sözleşme iddiası! Başarılı futbolcunun tek bir kuruşu kalmadı
17:01 Arkadaşlarının damada taktığı takıyı görmek isteyenler sandalyelerinden kalktı
16:55 Otobüsün kapısına kıyafeti sıkışan kadın feci şekilde canından oldu
16:53 Hızla gelen otomobilin çarptığı üniversiteli genç kızların havada savrulduğu anlar kameraya yansıdı
16:38 Zafer Partisi üyelerinden İBB Başkanı İmamoğlu'na hediye! Çantanın üzerindeki yazı dikkat çekti
16:27 Ali Koç, Avrupa'nın takip ettiği dev toplantıdan sonra yabancı hakem bombasını patlattı
16:03 Cumhurbaşkanı Erdoğan strateji değiştirdi iddiası! Seçimlere farklı bir profille gidecek
15:55 Boşanma aşamasındaki Hadise'nin Reza Zarrab'la görüştüğü öne sürüldü! İddiaları İbrahim Tatlıses yalanladı
15:50 Fenerbahçe'yi yıkan haber! Joshua King, yaşadığı sakatlığı sebebiyle Norveç milli takımı kadrosundan çıkarıldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.09.2022 17:47:06. #1.13#
SON DAKİKA: 17. Contemporary Istanbul sona erdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement