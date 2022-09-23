Konuya ilişkin yapılan açıklamaya göre, Türkiye 'nin ve dünyanın önde gelen galeri, sanatçı, kurum ve kuruluşlarını İstanbul 'da sanatseverlerle bir araya getiren fuarı 48 bin kişi gezdi.

Kaynak: AA

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Son Dakika › Güncel › 17. Contemporary Istanbul sona erdi - Son Dakika

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