Farklı branşlarda binlerce sporcu eğitim görecek

Yaz tatilini spor yaparak değerlendirmek isteyen öğrencilerin büyük ilgi gösterdiği spor okulu çalışmaları, birbirinden renkli sosyal etkinliklere de sahne olacak.

Şehitkamil Belediyesi tarafından yapımı tamamlan ve sporseverlerin hizmetine sunulan İbrahimli Spor Merkezi,yaz tatilini spor yaparak değerlendirmek isteyen spor tutkunlardan büyük ilgi görüyor. Kış spor okulu döneminde binlerce sporcuyu misafir eden tesiste, yaz spor okulu çalışmaları çerçevesinde basketbol, badminton, geleneksel çocuk oyunları, temel, cimnastik ve çocuk pilatesi branşlarında eğitimler gerçekleştirilecek. Özelikle gelişim çağında olan çocukların motor kas gelişimlerinin sağlanması, özgüvenlerinin artması ve sportif bir ortamda yaşıtlarıyla sosyalleşebilmelerini sağlamak amacıyla planlanan eğitim süreci 17 Haziran 2019 Pazartesi günü start alacak ve Ağustos ayının sonuna kadar uzman eğitimler nezaretinde gerçekleştirilecek.

SPOR OKULLARI İÇİN HAZIRLIKLAR TİTİZLİKLE YAPILDI

Şehitkamil Belediyesi tarafından gerçekleştirilen yaz spor okulu çalışmalarının bu yıl da büyük bir titizlikle planlandığını ifade eden Şehitkamil Belediye Başkan Rıdvan Fadıloğlu, İbrahimli Spor Merkezinde gerçekleştirilecek eğitim süreci ile ilgili yaptığı değerlendirmede şunları söyledi:

"Bu yıl da yaz spor okulu çalışmalarımız, ilçemizin birçok farklı noktasında yer alan spor merkezlerimizde binlerce sporcu öğrencimizin katılımıyla devam edecek. Kayıt kabul sürecinin gerçekleştirildiği dönemde öğrencilerimizin ve değerli velilerimizin sportif etkinliklere olan ilgisi memnuniyet verici seviyede. Çocuklarımızın, gençlerimizin daha verimli bir yaz tatili geçirebilmeleri adına çalışma takvimi büyük bir titizlikle planlandı. Mart ayı içerisinde sporseverlerin hizmetine sunduğumuz Şehitkamil Belediyesi İbrahimli Spor Merkezi'nde bu zamana binlerce kişi sportif faaliyetlere katıldı.Yaz döneminde ise kayıt kabul sürecinde sporcu öğrenciler ve değerli velilerimiz çalışmalara büyük ilgi gösterdi. Bizlere olan güvenlerinden dolayı tüm velilerimize teşekkür ediyorum. Sportif eğitim çalışmaları ve etkinliklerin organize edilmesinde emeği geçen herkese teşekkür ediyorum."