Son Dakika Haberleri: Farklı dillerde 'Yaya geçidi nöbeti' etkinliği gerçekleşti
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Farklı dillerde 'Yaya geçidi nöbeti' etkinliği gerçekleşti

54 dakika önce

SAKARYA (İHA) – Sakarya'da gerçekleştirilen 'Yaya geçidi nöbetinde' farklı diller için hazırlanmış dövizler dikkat çekti.

Farklı dillerde 'Yaya geçidi nöbeti' etkinliği gerçekleşti, System.String[]

SAKARYA (İHA) – Sakarya'da gerçekleştirilen 'Yaya geçidi nöbetinde' farklı diller için hazırlanmış dövizler dikkat çekti.


İçişleri Bakanlığı tarafından 'Öncelik hayatın, öncelik yayanın' sloganı ile 'Yaya öncelikli trafik yılı" ilan edilen 2019 yılı içerisinde, farkındalık oluşturma etkinlikleri kapsamında ülke genelinde eş zamanlı olarak 'Yaya geçidi nöbeti' etkinliği gerçekleşti. Etkinliğe Sakarya Valisi Ahmet Hamdi Nayir, Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, Sakarya İl Milli Eğitim Müdürü Fazilet Durmuş, İl Emniyet Müdür Fatih Kaya, İl Jandarma Komutanı Cengiz Yiğit, şube müdürleri, polisler ve öğrenciler katıldı.


Kudüs Caddesi ve Atatürk Bulvarı üzerinde gerçekleştirilen etkinlikte trafik polisleri ve öğrenciler dur ve geç tabelası levhası açarak bilgilendirme yaptılar. Etkinlikte 'farklı diller için hazırlanmış dövizler dikkat çekti.


Hendek'te yaya uygulaması


Hendek ilçesinde de yaya geçidi uygulaması gerçekleşti. Hendek Belediye Başkanı Turgut Babaoğlu, öğrencilerle yaya geçidinde etkinlik gerçekleştirdi. Başkan Babaoğlu, öğrencilere yaya geçişleriyle ilgili olarak kuralları hatırlatarak, "Burada size gösterilen ve anlatılan her şeyi evinizde, okulunuzda ve çevrenizde bulunan herkese anlatın" dedi. Babaoğlu öğrencilerle birlikte, 'Öncelik hayatın, öncelik yayanın' dedi. - SAKARYA

İçişleri Bakanlığı, Ahmet Hamdi Nayir, Ekrem Yüce, Sakarya, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 02.10.2019 03:33 Kaynak: İHA
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