Farklı engel gruplarından gençler resim sergisiyle otizme dikkati çekti - Son Dakika

Kocaeli Güzel Sanatlar Lisesi mezunu 20 yaşındaki otizmli Furkan Akot ve farklı engel gruplarından gençlerin, 2 Nisan Dünya Otizm Farkındalık Günü'ne dikkati çekmek için hazırladığı "Farkımız Farkındalığınız Olsun" başlıklı resim sergisi açıldı.

Vega AVM'de açılan sergide, otizmli Furkan Akot'un, salgın sürecinde çeşitli engel gruplarından gençlerin katılımıyla özel eğitim ve rehabilitasyon merkezinin atölyesinde yaptığı kavramsal boyuttaki çalışmaları konu edinen resimler yer alıyor.

Daha önce resim ve malzemeyle tanışıklığı olmayan engelli gençler, olağanüstü gayret ve sabırla hazırladıkları eserlerle 2 Nisan Dünya Otizm Farkındalık Günü'ne dikkati çekiyor.

Sergi açılışında, otizmli ve down sendromlu gençler, canlı performans sergileyerek "Toplumda biz de varız." mesajı verdiler. Sergide, gitarı ve kemanı ile otizmli Rabia Aytek canlı performans sergiledi. Sergiye katılan çocuklara ve ailelere yönelik çeşitli etkinliklerde de yapıldı.

"Yoğun eğitim ve doğru yönlendirmeyle çocuklar topluma kazandırılıyor"

Gülen Güneş Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezinin Müdürü Bahriye Karatay, farklı gelişim gösteren çocuklarda erken tanı ve eğitimin önemini vurgulayarak, eğitimin sanatsal faaliyetlerle de desteklenerek çocukların sosyal hayatta aktif hale getirilmesi gerektiğini söyledi.

Karatay, 8 saat değil 88 saat eğitim verilmesi gerektiğine işaret ederek, "Eğitim saatlerinin az olması çocukların eğilimlerini keşfetmek için büyük engel. Daha fazla eğitim saati içerisinde çocuklar doğru yönlendirilirse sanatsal faaliyetlerle de toplumda daha bireysel var olabilirler. Çocuklarımız için en büyük eksik maalesef özel eğitim saatlerinin kısıtlı olmasıdır." değerlendirmesini yaptı.

Furkan Akot ve Rabia Aytek gibi yoğun eğitim alan ve doğru yönlendirilebilen gençlerin topluma kazandırılabildiğini aktaran Karatay, çok daha fazla çocuğun başarılı olabilmesi için gayretle çalışmalarına devam ettiklerini kaydetti.