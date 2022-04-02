Farklı engel gruplarından gençler resim sergisiyle otizme dikkati çekti - Son Dakika
Üye Girişi

Farklı engel gruplarından gençler resim sergisiyle otizme dikkati çekti

02.04.2022 10:26
Farklı engel gruplarından gençler resim sergisiyle otizme dikkati çekti

Kocaeli Güzel Sanatlar Lisesi mezunu 20 yaşındaki otizmli Furkan Akot ve farklı engel gruplarından gençlerin, 2 Nisan Dünya Otizm Farkındalık Günü'ne dikkati çekmek için hazırladığı "Farkımız Farkındalığınız Olsun" başlıklı resim sergisi açıldı.

Kocaeli Güzel Sanatlar Lisesi mezunu 20 yaşındaki otizmli Furkan Akot ve farklı engel gruplarından gençlerin, 2 Nisan Dünya Otizm Farkındalık Günü'ne dikkati çekmek için hazırladığı "Farkımız Farkındalığınız Olsun" başlıklı resim sergisi açıldı.

Vega AVM'de açılan sergide, otizmli Furkan Akot'un, salgın sürecinde çeşitli engel gruplarından gençlerin katılımıyla özel eğitim ve rehabilitasyon merkezinin atölyesinde yaptığı kavramsal boyuttaki çalışmaları konu edinen resimler yer alıyor.

Daha önce resim ve malzemeyle tanışıklığı olmayan engelli gençler, olağanüstü gayret ve sabırla hazırladıkları eserlerle 2 Nisan Dünya Otizm Farkındalık Günü'ne dikkati çekiyor.

Sergi açılışında, otizmli ve down sendromlu gençler, canlı performans sergileyerek "Toplumda biz de varız." mesajı verdiler. Sergide, gitarı ve kemanı ile otizmli Rabia Aytek canlı performans sergiledi. Sergiye katılan çocuklara ve ailelere yönelik çeşitli etkinliklerde de yapıldı.

"Yoğun eğitim ve doğru yönlendirmeyle çocuklar topluma kazandırılıyor"

Gülen Güneş Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezinin Müdürü Bahriye Karatay, farklı gelişim gösteren çocuklarda erken tanı ve eğitimin önemini vurgulayarak, eğitimin sanatsal faaliyetlerle de desteklenerek çocukların sosyal hayatta aktif hale getirilmesi gerektiğini söyledi.

Karatay, 8 saat değil 88 saat eğitim verilmesi gerektiğine işaret ederek, "Eğitim saatlerinin az olması çocukların eğilimlerini keşfetmek için büyük engel. Daha fazla eğitim saati içerisinde çocuklar doğru yönlendirilirse sanatsal faaliyetlerle de toplumda daha bireysel var olabilirler. Çocuklarımız için en büyük eksik maalesef özel eğitim saatlerinin kısıtlı olmasıdır." değerlendirmesini yaptı.

Furkan Akot ve Rabia Aytek gibi yoğun eğitim alan ve doğru yönlendirilebilen gençlerin topluma kazandırılabildiğini aktaran Karatay, çok daha fazla çocuğun başarılı olabilmesi için gayretle çalışmalarına devam ettiklerini kaydetti.

YORUMLAR
500
Bozüyük'te Otizm Farkındalık etkinliği düzenlendi Bozüyük'te Otizm Farkındalık etkinliği düzenlendi 2 Nisan Dünya Otizm Farkındalık Günü 2 Nisan Dünya Otizm Farkındalık Günü

Rehabilitasyon, Kocaeli, Nisan, Otizm, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Farklı engel gruplarından gençler resim sergisiyle otizme dikkati çekti - Son Dakika


Son Dakika
11:55 16 yıllık evlerine dönen leylek ailesi için fabrika üretimini bir süreliğine dondurdu
11:53 Tam 26 yıl kesinleşmiş cezası vardı: Kendisine yatağın altında sunta kaplı özel bölüm yapıp orada saklanmış
11:51 Survivor All Star'da yeni bir kavga, Nisa ve Yağmur birbirine girdi: Sen önce insan ol!
11:48 Ağaçlık alanda sır ölüm: Gaziantep'te 25 yaşındaki genç ağaca asılı halde bulundu
11:28 Yeni şiddet genelgesi: 5 milyon erkek eğitilecek, gizlilik kararları uygulanacak, elektronik kelepçe sayısı ve kadın konukevleri artırılacak
11:25 Kredi kullananlar dikkat: Bankalarda yeni dönem başlıyor! Borcunu erken kapatanlar masraflarını geri alacak
11:19 Ünlü Holywood starı Sean Penn'den milyarderlere öneri: Ukrayna'ya 12 savaş uçağı alın!
11:04 Hani insan hakları vardı? Danimarka; İranlı anneyi önce uyuşturdu, sonra 2 çocuğuyla sınır dışı etti
11:02 Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın taklitçisi benzinciye gidince ne olur? İşte o anlar
11:00 Galatasaraylı Cicaldau İtalyan ve İspanyol takımlarının radarına girdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.04.2022 12:03:01. #1.13#
SON DAKİKA: Farklı engel gruplarından gençler resim sergisiyle otizme dikkati çekti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement