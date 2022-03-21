Farklı Galaksilerle İletişime Hiçbir Zaman Geçemeyeceğiz" - Son Dakika
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Farklı Galaksilerle İletişime Hiçbir Zaman Geçemeyeceğiz"

21.03.2022 07:31
Farklı Galaksilerle İletişime Hiçbir Zaman Geçemeyeceğiz"

Ünlü İngiliz parçacık fizikçisi Brian Cox, uzaylıların varlığının "olası" olmadığını savundu ve insanlar gibi karmaşık bir yaşam geliştirme şansının "çok düşük" olduğunu açıkladı.

Ünlü İngiliz parçacık fizikçisi Brian Cox, uzaylıların varlığının "olası" olmadığını savundu ve insanlar gibi karmaşık bir yaşam geliştirme şansının "çok düşük" olduğunu açıkladı.

Manchester Üniversitesi'nden ünlü bilim insanı, "muhtemelen insanlar dışında başka bir şey olmadığına" inandığını ve bu galaksideki tek medeniyet olduğumuzu söyledi.

Noble Rot dergisine konuşan Cox, "Tartışmayı galaksiyle, Samanyolu ile sınırlayabilirsiniz, çünkü bunun dışında hiçbir şeyle asla iletişim kurmayacağız ve hiçbir şey bizimle farklı galaksilerden iletişime geçmeyecek" dedi ve ekledi:

"Ama bir galakside 400 milyar yıldız ve bundan daha fazla gezegen var... Bence orada medeniyet yok."

"Gezegendeki yaşamın başlangıcından bir uygarlığa geçiş 3,8 milyar yıl aldı ve bu uzun bir zaman. Evrenin yaşının üçte biri."

"EVREN YAŞAM OLMADAN ANLAMSIZ"

"Evren sadece 13,8 milyar yıldır var; Güneş benzeri yıldızlar tipik olarak dört veya beş milyar yıl sürdüğü için, zaman oranında bir istikrar görülmekte."

"Çok şey var böyle ucube bir durum olduğunu biliyorum biyologlar düşünüyorum. Muhtemelen başka bir şey yoktur."

"Sonsuz bir evrende sonlu, kırılgan bir hayat yaşamak ne anlama geliyor? Anlam, yaşamın ve zekanın bir özelliğidir."

"Öyleyse, şu anda Samanyolu'ndaki tek uygarlık bizsek, o zaman Dünya, 400 milyar yıldızdan oluşan bir denizdeki tek anlam adasıdır derim."

"Yani bu korkutucu durum aynı zamanda size değerimiz hakkında bir fikir veriyor."

"Evrenin yaşam olmadan anlamsız olduğunu söyleyebilirim."

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Manchester, Samanyolu, Evren, Teknoloji, Son Dakika

Kaynak: Space Mag Türkiye

Son Dakika Teknoloji Farklı Galaksilerle İletişime Hiçbir Zaman Geçemeyeceğiz' - Son Dakika


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