FARKLI GÖZ RENKLERİYLE İLGİ ÇEKİYOR - Son Dakika

DÜZCE'de, doğuştan bir gözü mavi bir gözü yeşil olan Emre Yeşilyurt (25), girdiği ortamlarda farklı göz renkleriyle ilgi odağı olduğunu söyledi. Lakabının 'Van kedisi' olduğunu, arkadaşlarının da kendisini telefonlarına böyle kaydettiğini belirten Yeşilyurt, "Gözlerimi çok seviyorum. Aynaya baktığımda da verene şükrediyorum ve onun sanatı olduğunu düşünüyorum" dedi.

Kentte yaşayan Emre Yeşilyurt, farklı göz renkleriyle dikkat çekiyor. Bir gözü yeşil bir gözü ise mavi olan Yeşilyurt, bu durumun kendisini rahatsız etmediğini söyledi. Annesinin 3-4 yaşlarında kendisini doktora götürdüğünü, rahatsızlık hissetmemesiyle de daha sonra doktora gitmediğini belirten Yeşilyurt, "Ben ilk kez gözlerimin farklı olduğunu 7-8 yaşlarında fark etmeye başladım. O zamanlar bu durum beni rahatsız ediyordu. İnsanların ilgisi ve sürekli aynı soruları sorması ve insanlar önce adımı sormak yerine gözlerimi görünce şaşkınlık yaşayınca çocukluk döneminde bu beni içe kapattı. Büyüdükçe kendimi farklı hissetmeye ve özgüvenimi artırmaya başladı" dedi.

Gözlerinin farklı renkte olmasının sosyal hayatına avantaj sağladığını söyleyen Yeşilyurt, "Gözlerimi çok seviyorum. Aynaya baktığımda da bunu verene şükrediyorum ve onun sanatı olduğunu düşünüyorum. Sonraki yıllarda internet üzerinden araştırmalarım oldu. Ben küçükken annem doktora gitmiş ve kendisine görmeyle ilgili bir sorun olmayacağı söylenmiş. Bunun tıptaki adı 'heterochromia iridis' (heterokromi) yani gözde ki bir pigmentin eksik ya da fazla olmasından kaynaklı. Sibirya kurtları, Van kedileri ve bazı insanlarda görülebiliyor. Lakabım 'Van kedisi'ydi. Herkes beni telefonuna öyle kaydederdi" diye konuştu.