Farklı hastalıklar için üretilmiş iki ilacın koronavirüsü tamamen tedavi ettiği anlaşıldı - Son Dakika
Son Dakika Dünya Farklı hastalıklar için üretilmiş iki ilacın koronavirüsü tamamen tedavi ettiği anlaşıldı - Son Dakika Dünya

Farklı hastalıklar için üretilmiş iki ilacın koronavirüsü tamamen tedavi ettiği anlaşıldı

6 saat önce

Avustralyalı bilim insanları koronavirüs için tedaviyi bulduklarını ileri sürüyor. İlaç testleri için başvuru yapıldı.

Farklı hastalıklar için üretilmiş iki ilacın koronavirüsü tamamen tedavi ettiği anlaşıldı, System.String[]

Avustralyalı bilim insanları koronavirüs için tedaviyi bulduklarını ileri sürdü. İlaç testleri için başvuru yapıldı.


Queensland'deki Klinik Araştırma Merkezi uzmanları bulunan ilacın hali hazırda bazı hastalarda denendiğini ve bu kişilerin durumunun düzeldiğini belirtiyor.

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Dünya, Son Dakika

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 16.03.2020 09:34 
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