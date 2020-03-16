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Farklı hastalıklar için üretilmiş iki ilacın koronavirüsü tamamen tedavi ettiği anlaşıldı
6 saat önce
Avustralyalı bilim insanları koronavirüs için tedaviyi bulduklarını ileri sürüyor. İlaç testleri için başvuru yapıldı.
Avustralyalı bilim insanları koronavirüs için tedaviyi bulduklarını ileri sürdü. İlaç testleri için başvuru yapıldı.
Queensland'deki Klinik Araştırma Merkezi uzmanları bulunan ilacın hali hazırda bazı hastalarda denendiğini ve bu kişilerin durumunun düzeldiğini belirtiyor.
Haber Yayın Tarihi: 16.03.2020 09:34
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