Farklı illerden 7 "umudun kadını" çıkardıkları dergiyle kadınların sesi oluyor - Son Dakika
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Farklı illerden 7 "umudun kadını" çıkardıkları dergiyle kadınların sesi oluyor

16.05.2022 11:07

Farklı illerden bir araya gelen, aralarında engellilerin de bulunduğu 7 kadın, yazılı ve sesli olarak aylık yayımladıkları "Umudun Kadınları Dergisi"nde, kadın hakları, sorunları ve çözümlerini ele alıyor.

Farklı illerden bir araya gelen, aralarında engellilerin de bulunduğu 7 kadın, yazılı ve sesli olarak aylık yayımladıkları "Umudun Kadınları Dergisi"nde, kadın hakları, sorunları ve çözümlerini ele alıyor.

Engelli kadınlara yönelik farkındalık yaratmak için İstanbul, Ankara ve İzmir'den bir araya gelen, psikolog, öğretmen, sosyal hizmet uzmanı ve iletişim sektöründen 7 kadın, internet üzerinden hem görsel hem de işitsel takip edilebilecek bir dergi çıkarmaya karar verdi.

İlk sayısı, "Engelli Kadınlar Seslerini Duyurmak İstiyor" başlığıyla çıkarılan Umudun Kadınları Dergisi, başarılı, mücadeleci ve girişimci kadınları konuk ediyor.

"Yorumlardan ve beğenilerden çok besleniyoruz"

Umudun Kadınları Dergisi Yayın Kurulu Üyesi görme engelli Psikolog Şule Sepin İçli, AA muhabirine yaptığı açıklamada, eli kalem tutan, hem engelli hem de kadın mücadelesinden gelen kadınlarla bir dergi çıkarmaya karar verdiklerini söyledi.

Bunun üzerine İstanbul, Ankara ve İzmir'den çevrim içi toplantılar yaparak dergiyi hazırladıklarını anlatan İçli, görme engellilerin dergiye sesli yayımlanan videolarla, işitme engellilerin de internet sitesindeki yazılı formatla ulaşabildiğini ifade etti.

Dergide farklı konukları ağırladıkları birçok köşe olduğunu dile getiren İçli, "Kurtlar Sofrası köşemizde kadınların politik yaşamıyla ilgili yazıyoruz. Arı Kovanı köşemizde başarılı, aktif ve mücadeleci kadınları konuk ediyoruz. Rol Modellerimiz köşemizde de girişimci kadınları konuk ediyoruz. Sanatın Kadın Sesleri köşemizde kadınlarla ilgili sanat haberleri, Kadının Güncesi köşemizde de ülkemizden, dünyadan, engelli kadınlardan haberler derleniyor." diye konuştu.

"Erişilebilirlik bizim için çok önemli"

İçli, bağımsız bir grup olmalarına rağmen dergiye şu an yoğun ilgi olduğunu söyledi.

İnsanların kendilerine ulaşarak çalışmalarını çok beğendiklerini söylediğini aktaran İçli, "Bu yorumlar bizi resmen güçlendiriyor. Bu tür yorumlardan ve beğenilerden çok besleniyoruz." dedi.

Erişilebilirliğin kendileri için çok önemli olduğunu, bu konuda toplumda farkındalık yaratmak istediklerini vurgulayan İçli, şöyle devam etti:

"Aynı zamanda hiç yazma deneyimi olmayan kadınların yazması konusunda onları motive etmek istiyoruz. Eş güdüm içinde çalışmak istiyoruz. Engelli kadınlar ayrı bir yerde değil, biz de toplumun içinde yer alıyoruz. Bizim sorunlarımız, çözümlerimiz, yaklaşımlarımız herkes tarafından bilinsin istiyoruz."

İçli, ayrıca sitede derginin şu an sadece şubat ayı sayısının yer aldığını, mart ve nisan sayılarının da hazır olduğunu ve en kısa sürede siteye ekleneceğini dile getirdi.

Farklı illerden 7 umudun kadını çıkardıkları dergiyle kadınların sesi oluyor
Farklı illerden 7 umudun kadını çıkardıkları dergiyle kadınların sesi oluyor
Farklı illerden 7 umudun kadını çıkardıkları dergiyle kadınların sesi oluyor
Farklı illerden 7 umudun kadını çıkardıkları dergiyle kadınların sesi oluyor

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Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Farklı illerden 7 'umudun kadını' çıkardıkları dergiyle kadınların sesi oluyor - Son Dakika


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