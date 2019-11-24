Son Dakika Haberleri: Farklı illerden Isparta'ya gelen motosikletçilerden öğrencilere 'ısıtan' destek
Son Dakika Güncel Farklı illerden Isparta'ya gelen motosikletçilerden öğrencilere 'ısıtan' destek - Son Dakika

Farklı illerden Isparta'ya gelen motosikletçilerden öğrencilere 'ısıtan' destek

6 saat önce

Isparta'da iki farklı motosiklet kulübünün farklı şehirlerde faaliyet gösteren temsilcilerinin bir araya gelerek düzenlediği kampanya ile alınan mont ve botlar 300 öğrenciye dağıtıldı.

Farklı illerden Isparta'ya gelen motosikletçilerden öğrencilere 'ısıtan' destek, System.String[]

Isparta'da iki farklı motosiklet kulübünün farklı şehirlerde faaliyet gösteren temsilcilerinin bir araya gelerek düzenlediği kampanya ile alınan mont ve botlar 300 öğrenciye dağıtıldı. Motosikletçiler, soğuk havaya rağmen motosikletleriyle yardım yapmak için gittikleri okullarda kendi elleriyle öğrencileri giydirerek yürekleri de ısıttılar.


Isparta Red Devils Motosiklet Kulübünün ev sahipliği yaptığı organizasyona, Red Devils Çanakkale-Antalya- İstanbul ile Hells Angels Antalya-Eskişehir-İstanbul Bosphorus, İstanbul- Ankara temsilcileri katıldı. Isparta'daki çeşitli okullara yardım ve destek sağlayan motosikletçiler, çocuklarla tek tek ilgilenerek, götürdükleri mont ve botları kendi elleriyle giydirdiler. Kıyafet dağıtımının yanı sıra minikler için gitar dinletileri ve farklı aktiviteler de hazırlandı.


Red Devils Isparta Kulübünden Bahadır Orta, "Red Devils ve Hells Angels Motosiklet Kulüpleri olarak ikincisi düzenlenen 'Çocuklar üşümesin' sloganı ile yola çıktığımız kampanya kapsamında ihtiyaç sahibi çocuklara bot ve mont kampanyası düzenledik. Bizi bu etkinlikte yalnız bırakmayan, yardımlarıyla destek olan motosiklet kulüpleri ve sivil toplum kuruluşları ile bireysel olarak yardım yapan herkese teşekkür ederiz. Sizler ve bizler sayesinde, yardım ve ihtiyaç sahibi 300'e yakın öğrencimizi giydirdik. Artık çocuklarımız üşümeyecek. Bizler de bu tür etkinliklerimize devam edeceğiz" dedi. - ISPARTA

Motosiklet, Eskişehir, Çanakkale, Isparta, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 24.11.2019 05:07 Kaynak: İHA
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