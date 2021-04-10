Farklı illerden Kırşehir'e gelen gazeteciler tarihi ve kültürel yerleri gezdi - Son Dakika

Farklı illerden Kırşehir'e gelen gazeteciler tarihi ve kültürel yerleri gezdi

10.04.2021 18:57
Farklı illerden Kırşehir'e gelen gazeteciler tarihi ve kültürel yerleri gezdi, System.String[]

Türkiye'nin farklı illerinden Kırşehir'e gelen gazeteciler, tarihi ve kültürel mekanları gezerek incelemelerde bulundu.

Türkiye'nin farklı illerinden Kırşehir'e gelen gazeteciler, tarihi ve kültürel mekanları gezerek incelemelerde bulundu.

Kültür ve Sanat Muhabirleri Derneği tarafından gerçekleştirilen "medya, kültür, sanat ve turizm" buluşmaları etkinliği kapsamındaki Kırşehir gezisine farklı şehirlerden 35 gazeteci katıldı.

Cacabey Medresesi, Ahi Evran Külliyesi, Neşet Ertaş Kültür Merkezi gibi tarihi ve kültürel mekanları gezen gazeteciler için kent merkezindeki Ağalar Konağı'nda tanıtım toplantısı düzenlendi.

Kırşehir Belediye Başkanı Selahattin Ekicioğlu ve Kırşehir Milletvekili Metin İlhan, toplantıda şehrin turizm ve kültürel değerleriyle ilgili bilgi verdi.

Ekicioğlu, Kırşehir'in Orta Asya'dan, Horasan'dan gelen erenler ve bilgelerin merkezi olduğunu ifade ederek, birçok tarihi ve kültürel mekanın yer aldığını dile getirdi.

Kültür Sanat Muhabirleri Derneği Başkanı İbrahim Gökdemir de Anadolu'nun en önemli şehirlerinden Kırşehir'i görmenin mutluluğunu yaşadıklarını ifade etti.

Kültür Sanat Muhabirleri Derneği Başkanı İbrahim Gökdemir de Anadolu'nun en önemli şehirlerinden birisi olan Kırşehir'i görmenin mutluluğunu yaşadıklarını ifade etti.

Farklı bölgelerden şehre gelen gazetecilere yöresel ürünler ikramında bulunulurken çeşitli hediyeler de verildi.

Konuşmaların ardından gazetecilere, yöresel yemekler ikram edildi.

Kırşehir, Türkiye, Turizm, Medya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Farklı illerden Kırşehir'e gelen gazeteciler tarihi ve kültürel yerleri gezdi - Son Dakika


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