Farklı illerden Trabzon'a gelen öğrenciler çeşitli etkinliklere katıldı - Son Dakika

Gençlik ve Spor Bakanlığınca sürdürülen "Damla Gönüllülük Hareketi" kapsamında Türkiye'nin farklı illerinden 40 üniversite öğrencisi Trabzon'a geldi.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, öğrencilerin Trabzon'da çeşitli etkinliklere katıldığı belirtildi.

Öğrencilerin ilkokul boyayarak keşan dokuma ve balık ağı örmeyi öğrendiği, pazarcılarla birlikte satış yaptığı, köylere giderek yaşlılarla sohbet ettikleri aktarılan açıklamada, "Gençler, ihtiyaç sahiplerine gıda kolisi dağıttı. Atatürk Köşkü'nden Uzungöl'e kadar ildeki tarihi ve turistik yerleri gezen gençler, Kur'an kurslarında eğitim gören kız çocuklarına da çeşitli hediyeler dağıttılar." ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, aynı dönemde yapılan "Biz Anadoluyuz Projesi" kapsamında lise öğrencilerinin de üniversite öğrencilerine katılarak camilerden, park ve sahillere kadar birçok yerde çevre temizliği yaparak, belirli noktalara kuş yemlikleri yerleştirdikleri kaydedilerek, gençlerin, şehit Eren Bülbül'ün kabrini de ziyaret ederek dua ettikleri belirtildi.

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen Gençlik ve Spor İl Müdürü Birdal Öztürk, her iki projede de gençlerin hiçbir din, dil ve etnik köken ayrımı yapmadan bir araya gelmesini ve hayata bakış açılarının olumlu yönde etkilenmesini amaçlandıklarını ifade etti.