Farklı ırktan kediler İstanbul'da görücüye çıktı - Son Dakika

Farklı ırktan kediler İstanbul'da görücüye çıktı

11.10.2020 00:57
Farklı ırktan kediler İstanbul'da görücüye çıktı, System.String[]

Farklı ırktan kediler, İstanbul International Happy Cats Show'da görücüye çıktı.

Farklı ırktan kediler, İstanbul International Happy Cats Show'da görücüye çıktı. Sevimlilik ve güzellikleriyle dikkatleri üzerine çeken kediler, birbirleriyle yarıştı.

Irk kediler, Kedi Yetiştiricileri Derneği TURKKED öncülüğünde ve Dünya Kedi Federasyonu (WCF) iş birliğiyle İstanbul International Happy Cats Show'da buluştu. Yurtiçi ve yurtdışından gelen katılımcılar farklı ırk kedileriyle yarışmaya katıldı. Kediler, sevimlilik ve güzellikleriyle dikkatleri üzerine çekti. İki gün sürecek olan etkinlik yarın akşam saatlerine kadar ziyarete açık kalacak.

Türkiye Kedi Federasyonu Başkan Yardımcısı Burcu Ergen İşler, Türkiye'de cins kedi yetiştiriciliği yaptıklarını belirterek, "Bağlı olduğumuz federasyona göre bilinçli bir şekilde kedi yetiştiriyoruz. Sokaktaki kediler ile burada bulunan kedileri bir tutmamak gerekiyor. Özel eşleşmeler ve bütün ırk standartlarına uygun olarak burada kediler seçiliyor. Türkiye'de çok fazla kedi besleyen insan var. Yetiştiricilik konusunda çok bilinçli değiliz. Güzel kedileri bilinçli bir şekilde üremelerini sağlamalıyız. Kedilerin ırk standartlarına bakıldığı bir yarışmadayız. Kuyruk uzunluğundan kulak yapısına kadar her şeye bakılıyor. Benim favorim kendi kedim" ifadelerini kullandı.

Kedisiyle yarışmaya katılan Tolga Kılıçoğlu, "Yaklaşık 10 yıldır kedi besliyorum. Şuan yarışmaya katıldığım kedim 10 aylık. Exotic Shorthair kedisini Türkiye'de biraz yaygınlaştırmak istiyoruz" diye konuştu.

Dünya Kedi Federasyonu Başkanı Anneliese Hackmann katılımıyla en iyi ırk standardını taşıyan kediler derece alacak. - İSTANBUL

İstanbul, Türkiye, Kedi, Ekonomi, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Farklı ırktan kediler İstanbul'da görücüye çıktı - Son Dakika Ekonomi

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