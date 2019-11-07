Farklı kastlardan olmalarına karşın evlenen Hint çift ailesi tarafından taşlanarak öldürüldü
6 saat önce
Hindistan’da iki çocuklu bir çift farklı "kastlardan" oldukları için yakınları tarafından taşlanarak öldürüldü.
Hindistan'da iki çocuklu bir çift farklı "kastlardan" oldukları için yakınları tarafından taşlanarak öldürüldü.
Akrabaları, 29 yaşındaki kadının, Hint kast sistemin en alt tabakasında bulunan Dalitler'den (dokunulmazlar) bir erkek ile evlendiği için cezalandırmak istedi.
Haber Yayın Tarihi: 07.11.2019 08:28
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