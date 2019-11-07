Son Dakika Haberleri: Farklı kastlardan olmalarına karşın evlenen Hint çift ailesi tarafından taşlanarak öldürüldü
Son Dakika Dünya Farklı kastlardan olmalarına karşın evlenen Hint çift ailesi tarafından taşlanarak öldürüldü

Farklı kastlardan olmalarına karşın evlenen Hint çift ailesi tarafından taşlanarak öldürüldü

6 saat önce

Hindistan’da iki çocuklu bir çift farklı "kastlardan" oldukları için yakınları tarafından taşlanarak öldürüldü.

Farklı kastlardan olmalarına karşın evlenen Hint çift ailesi tarafından taşlanarak öldürüldü, System.String[]

Hindistan'da iki çocuklu bir çift farklı "kastlardan" oldukları için yakınları tarafından taşlanarak öldürüldü.


Akrabaları, 29 yaşındaki kadının, Hint kast sistemin en alt tabakasında bulunan Dalitler'den (dokunulmazlar) bir erkek ile evlendiği için cezalandırmak istedi.

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Hindistan, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 07.11.2019 08:28 
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