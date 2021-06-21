Farklı kategorilerdeki ürünler 'Tasarım Pazarı'nda bir araya geliyor - Son Dakika

Akiş GYO iştiraki olan Akasya Alışveriş Merkezi'nin, 21-26 Haziran tarihleri arasında Tasarım Pazarı'na ev sahipliği yapacağı belirtildi. Tekstilden aksesuar ve dekorasyona kadar birçok özgün seçeneğin olacağı 'Tasarım Pazarı'nın her gün 10.00-21.00 saatleri arasında ziyaret edilebileceği kaydedildi.

Şirketten yapılan yazılı açıklamada, "Akasya, misafirlerini 21-26 Haziran tarihleri arasında birbirinden özgün tasarımların yer aldığı Tasarım Pazarı ile tasarımseverleri bir araya getiriyor. O özlenen yaratıcılık ve el emeği ürünlerin yer aldığı Akasya Tasarım Pazarı'nda. İster tasarım bir çanta ister ev dekorasyonu aksesuarı ister takı seçin. Sahip olacağınız her parça size özgün olacak" ifadelerine yer verildi.

Birçok tasarımın yer alacağı etkinlik Akasya giriş katındaki etkinlik alanında tüm ziyaretçilerin erişimine açık olarak gerçekleştirilecek. 26 Haziran Cumartesi gününe kadar devam edecek etkinliğe birçok farklı markanın katılacağı belirtildi.