Son Dakika Haberleri: Farklı kaynaklara göre 120 saat ara verilen Barış Pınarı Harekatı'nın bilançosu
Son Dakika Dünya Farklı kaynaklara göre 120 saat ara verilen Barış Pınarı Harekatı'nın bilançosu

Farklı kaynaklara göre 120 saat ara verilen Barış Pınarı Harekatı'nın bilançosu

41 dakika önce

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 9 gün süren harekat boyunca bugüne kadar 360 kilometre alan ile aralarında Tel Abyad ve Rasulayn şehir merkezinin de bulunduğu 65 yerleşim biriminin kontrol altına alındığını açıkladı.

Farklı kaynaklara göre 120 saat ara verilen Barış Pınarı Harekatı'nın bilançosu, System.String[]

Türkiye'nin Suriye'nin kuzeyine 9 Ekim'de başlattığı Barış Pınarı Harekatı'na perşembe günü 120 saat süre ile ara verildi.


Yabancı basın mensupları ile Dolmabahçe'de bir araya gelen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 9 gün süren harekat boyunca bugüne kadar 360 kilometre alan ile aralarında Tel Abyad ve Rasulayn şehir merkezinin de bulunduğu 65 yerleşim biriminin kontrol altına alındığını açıkladı.

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Barış Pınarı Harekatı, Recep Tayyip Erdoğan, Telabyad, Türkiye, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 18.10.2019 05:27 
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