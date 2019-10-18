Farklı kaynaklara göre 120 saat ara verilen Barış Pınarı Harekatı'nın bilançosu

Türkiye'nin Suriye'nin kuzeyine 9 Ekim'de başlattığı Barış Pınarı Harekatı'na perşembe günü 120 saat süre ile ara verildi.



Yabancı basın mensupları ile Dolmabahçe'de bir araya gelen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 9 gün süren harekat boyunca bugüne kadar 360 kilometre alan ile aralarında Tel Abyad ve Rasulayn şehir merkezinin de bulunduğu 65 yerleşim biriminin kontrol altına alındığını açıkladı.