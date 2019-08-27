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Farklı kimliklerle 78 bin TL kredi çeken şahıs yakalandı

1 saat önce

Farklı kimliklerle 78 bin TL kredi çeken şahıs yakalandıİSTANBUL - Zeytinburnu'nda farklı kimliklerle 78 bin TL kredi çeken şahıs yakalandı.

Farklı kimliklerle 78 bin TL kredi çeken şahıs yakalandı

İSTANBUL - Zeytinburnu'nda farklı kimliklerle 78 bin TL kredi çeken şahıs yakalandı. Adli makamlara sevk edilen şahıs,tutuklanarak cezaevine gönderildi.

19 Ağustos günü saat 14.30'da Zeytinburnu Telsiz Mahallesinde bulunan bir şahısın farklı kimlik bilgileri kullanarak kredi çekmek istediği ihbarını alan Zeytinburnu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri harekete geçti. Yapılan çalışmalar neticesinde ivedilikle geçilerek banka görevlileri ile görüşme yapan ve kredi çekmek isteyen şüpheli şahsın ibraz ettiği M.K adına düzenlenmiş nüfus cüzdanının sahte olduğu, şahsın gerçek isminin Ayhan A. tespit edildi.

Çalışmalarına devam eden ekipler, şüpheli şahsın B.K,Y.B,S.T, ve H.Ş adına düzenlenene sahte kimlikler ile toplamda 78 bin TL kredi çektiği anlaşıldı. 20 Ağustos günü adli makamlara sevk edilen şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Zeytinburnu, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 27.08.2019 11:45 Kaynak: İHA
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