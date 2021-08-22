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Farklı konseptiyle Karaaslan Piknik Bahçesi misafirlerini ağırlıyor - Son Dakika

Farklı konseptiyle Karaaslan Piknik Bahçesi misafirlerini ağırlıyor

22.08.2021 12:18
Farklı konseptiyle Karaaslan Piknik Bahçesi misafirlerini ağırlıyor, System.String[]

Konya'nın merkez Karatay İlçe Belediyesi tarafından şehre kazandırılan Karaaslan Piknik Bahçesi, farklı konseptiyle Konyalıların önemli uğrak noktalarından biri haline geldi.

Konya'nın merkez Karatay İlçe Belediyesi tarafından şehre kazandırılan Karaaslan Piknik Bahçesi, farklı konseptiyle Konyalıların önemli uğrak noktalarından biri haline geldi.

Günlük yaşamın stresinden uzaklaşıp temiz nefes almak isteyenlerin en önemli adresi, farklı tasarımıyla şehrin cazibe merkezi olan Karaaslan Piknik Bahçesi. Hizmete açıldığı günden bu yana şehrin dört bir yanından misafirlerini ağırlayan ve 100'er metrekarelik 454 adet parseliyle Karaaslan Piknik Bahçesi, özellikle hafta sonlarında vatandaşların şehrin stresinden uzaklaşarak aileleri ile birlikte keyifli vakit geçirmesine imkan sağlıyor. 454 adet Piknik Bahçesi'nin bulunduğu bahçe; mangal yeri, kamelya, lavabo ve peyzaj bitkileri, ortak alanlarda ise fitness ve çocuk oyun alanı mescit gibi sosyal donatı alanlarıyla vatandaşlar tarafından yoğun ilgi görüyor.

Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, Karatay Belediyesi tarafından Konya'ya kazandırılan Karaaslan Piknik Bahçesi'nin hafta sonunu fırsat bilen vatandaşlar tarafından ziyaretçi akınına uğradığını söyledi. Başkan Hasan Kılca, farklı konseptiyle ön plana çıkan Piknik Bahçesi'nin özellikle ailelerin sadece kendilerine ait alanlarda rahatça piknik yapabildiği için en çok tercih edilen yerlerden olduğunu ifade etti.

"Park ve bahçeler müdürlüğü ekiplerimiz 30 bölgede çalışıyor"

Karatay'daki parklara olan ilginin kendilerini mutlu ettiğini söyleyen Hasan Kılca, "Karatay Belediyesi olarak bu yıl özellikle mahalle parklarıyla ilgili olarak çok ciddi bir çalışma yürütüyoruz. Park ve Bahçeler Müdürlüğü'ne bağlı ekiplerimiz, ilçemizin dört bir yanında hemşehrilerimize daha güzel hizmet verebilmemiz adına büyük bir gayretin içerisindeler. Ekiplerimiz, ilçemizin 30 bölgesinde çalışıyor. Hızla gelişen ilçemizde vatandaşlarımızın özellikle yaz dönemlerinde ihtiyaç duyduğu doğal yeşil alanlar, sportif alanlar ve aktivite alanlarına yönelik hizmetlerimizi sürdürüyoruz. Farklı konseptiyle dikkat çeken Karaaslan Piknik Bahçemiz de, yaz aylarında hemşehrilerimiz tarafından büyük ilgi görerek Konya'mızın önemli bir uğrak yeri. Ailelerin sadece kendilerinin kullanabileceği bir alanda piknik yapma ihtiyacının karşılandığı bu farklı konseptteki Piknik Bahçemizde mangal yeri, kamelya, lavabo ve peyzaj bitkileri, ortak alanlarda ise fitness ve çocuk oyun alanı ve mescit gibi sosyal donatı alanlarıyla vatandaşlarımızın rahatı ve huzuru için her şey mevcut. Konya'mızda bir ilk olan Piknik Bahçemizde vatandaşlarımız aileleriyle birlikte güzel bir gün geçirebiliyor. Piknik alanları boşaldığında yeni bir aile, gelip pikniğini yapabiliyor. Hafta sonu için Karaaslan Piknik Bahçemizi tercih eden hemşehrilerimize teşekkürlerimi sunuyorum. Bu ilgi de zaten doğru işler yaptığımızı ortaya koyuyor" dedi. - KONYA

Farklı konseptiyle Karaaslan Piknik Bahçesi misafirlerini ağırlıyor
Farklı konseptiyle Karaaslan Piknik Bahçesi misafirlerini ağırlıyor
Farklı konseptiyle Karaaslan Piknik Bahçesi misafirlerini ağırlıyor
Farklı konseptiyle Karaaslan Piknik Bahçesi misafirlerini ağırlıyor
Farklı konseptiyle Karaaslan Piknik Bahçesi misafirlerini ağırlıyor

Hisarcık, Karatay, piknik, Konya, Yaşam, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yaşam Farklı konseptiyle Karaaslan Piknik Bahçesi misafirlerini ağırlıyor - Son Dakika


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