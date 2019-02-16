Farklı Kostümlerle Buz Gibi Suya Atladılar

Redbull tarafından düzenlenen Kar Havuzu'na katılan yarışmacılar, değişik kostümler giyerek buz dolu havuza atladı.

Redbull tarafından düzenlenen Kar Havuzu'na katılan yarışmacılar, değişik kostümler giyerek buz dolu havuza atladı.



Kayseri Büyükşehir Belediyesi ve Erciyes A.Ş.'nin katkılarıyla "Kar havuzu" yarışması, Erciyes Kayak Merkezi Develi Kapı'da düzenlendi. Kendi tasarladıkları eğlenceli kostümler ve ekipmanlar ile katılan yarışmacılar, buz gibi suyla dolu havuza en havalı atlayışı yaparak jüriyi etkilemeye çalıştı. Etkinlikte yarışmacılar 50 metrelik pistte kayarak rampadan atladı. Katılımcılar birbirinden eğlenceli kıyafetlerle piste çıkarken, buz gibi suyla buluşmadan önce en kreatif atlayışlarını gerçekleştirdi. Bazı yarışmacıların havuza ulaşamadan düşmelerine rağmen koşarak suya atlamaları dikkat çekti. Suya atlayan yarışmacılar, çok eğlenceli ve değişik bir heyecan yaşadıklarını belirtti. Yarışmanın jüri koltuğunda oturan Ünlü Moda Tasarımcısı Zeynep Tosun, Radyo ve Televizyon Sunucusu Yasemin Şefik, Survivor Şampiyonu Ogeday Girişken, Sağlıklı Yaşam Koçu Ayşe Tolga, yarışmacılara puan verdi. Etkinliğin sorunsuz sona ermesi için Erciyes Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri, Erciyes A.Ş. pist güvenliği ekipleri ve sağlık görevlileri alanda hazır bekledi.



Cıngı: "Artık bu aktivite Erciyes'te gelenekleşti"



Erciyes'te güzel günlerden birinin daha yaşandığını ifade eden Erciyes A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Murat Cahid Cıngı, farklı şehirlerden de katılımların yoğun olduğu ve 31 takımın yarışmaya katıldığını söyledi. Cıngı; "Erciyes'te Türkiye'nin en büyük kayak merkezi oluşmuş durumda. Fakat bu kış sporları ve sosyalleşme merkezi aynı zamanda çok farklı ve güzel aktiviteler için de kullanıyoruz. Türkiye'nin önemli içecek markasından bir tanesiyle her yıl bu aktiviteyi düzenliyoruz. Burada su dolu havuza çok farklı ve kreatif kostümleriyle misafirlerimiz atlıyorlar. Hem kabiliyetleri hem süratle gelip suya atlama biçimleri gibi noktalardan da puan alıyorlar. Artık bu aktivite Erciyes'te gelenekselleşti. Her yıl devam ediyor ve halkımızın da çok ilgisini çekiyor. Gayet güzel, sempatik ve yoğun katılımlı bir gün daha yaşıyoruz Erciyes'te. Toplamda 31 takımımız katılıyor, Türkiye'nin dört bir tarafından gelen misafirlerimiz var. Farklı şehirlerden misafirlerimiz kostümlerini tasarlayıp geldiler ve Erciyes'teki suyla dolu havuza atlıyorlar. Seyirci olarak da Türkiye'nin birçok yerinden özellikle üniversite öğrencilerimiz kafileler halinde geldiler. Dolayısıyla hem katılım hem de seyirci açısından gayet keyifli ve bizi tatmin eden bir aktivite oldu" ifadelerini kullandı.



Yarışma sonunda dereceye girenler ile 'en iyi kostüm' seçilen yarışmacılara çeşitli ödüller verilecek. - KAYSERİ

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