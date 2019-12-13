Farklı meslek grupları tiyatro için buluştu - Son Dakika
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Farklı meslek grupları tiyatro için buluştu

6 saat önce

Siirt'te farklı mesleklerden kişiler, Halk Eğitim Merkezi bünyesinde açılan tiyatro kursunda hem eğitim alıyor hem de oyun sahnelemeye hazırlanıyor.

Farklı meslek grupları tiyatro için buluştu, System.String[]

Siirt'te farklı mesleklerden kişiler, Halk Eğitim Merkezi bünyesinde açılan tiyatro kursunda hem eğitim alıyor hem de oyun sahnelemeye hazırlanıyor.

İstanbul, İzmir, Mardin ve Diyarbakır gibi çeşitli illerden farklı gerekçelerle Siirt'e gelerek yaşamını sürdüren, öğretmen, zabıta, sağlık ve temizlik personeli gibi farklı mesleklerden kişiler, işlerinden arta kalan zamanı değerlendirmek için Halk Eğitim Merkezi bünyesinde açılan tiyatro kursuna katıldı.

Tiyatro eğitmenlerinden eğitim alan kursiyerler, iki ay sürecek çalışmayla "Kılıbık", "Kibarlık Budalası", "Hayırsız Evlat", "Fehim Paşa Konağı"nın da aralarında bulunduğu 7 oyunla seyirci karşısına çıkacak. Kursiyerler 25 Aralık'ta sahneye çıkmak için hummalı çalışma yürütüyor.

Siirt Halk Eğitim Merkezinde tiyatro eğitmeni Abdürrahim Aslan, yaptığı açıklamada, tiyatro oyunlarının hazırlığını, her meslek grubundan kursiyerlerin katılımıyla sürdürdüklerini belirterek, "Burada özellikle Siirtli sanatseverler için tiyatro alanında yaşanan boşluğu gidermeye çalışıyoruz." dedi.

Kursiyerlerden İzmir'den gelen ev hanımı Esra Kılıç, seyirci karşısında oyun sahnelemek için sabırsızlandığını dile getirdi.

Klavye eğitimi almak için başvurduğu merkezde tiyatro kursuna yönlendirildiğini anlatan Kılıç, "Daha önce sahnelerde bulunmadım. Hep izleyiciydim. Sonra katıldığımda buradaki ortam beni mutlu etti. Sahnedeki ışık ve arkadaşlık çok hoşumuza gidiyor. Herkese tavsiye ediyorum. Başta kişisel gelişim için tavsiye ediyorum." diye konuştu.

Öğretmen Memduh Seven, sahneleyecekleri oyunlar için provaların sürdüğünü dile getirdi.

Farklı şehirlerden insanlarla bu sayede bir araya geldiklerini belirten Seven, "Sadece tiyatro değil kültür kaynaşması anlamında da bu kursa devam ediyoruz." dedi.

Siirt, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.12.2019 12:32 Kaynak: AA
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