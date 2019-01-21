Farklı Meslek Mensupları Bir Arada Kitap Okuyor
28 dakika önce
Elazığ'da farklı meslek mensupları bir arada kitap okuyor.
Elazığ
'da farklı meslek mensupları bir arada kitap okuyor.
Kan Arıyorum Yardımlaşma ve Eğitim Derneği'nce (KAYED) okuma alışkanlığının arttırılması amacıyla hayata geçirilen Kitap Okuma Atölyesi'nde buluşan, aralarında doktor, avukat, öğretmen, esnaf, işçi ile öğrencilerin de yer aldığı yaklaşık 30 kişi kitap okudu.
KAYED Başkanı Murat Özekinci, bu hafta 88'inci kitap okuma etkinliğini gerçekleştirdiklerini belirterek, "Bu kitapları okurken ulaşabildiğimiz kitapların yazarları ile telefon bağlantısı kuruyoruz. Program ile amacımız insanları kitap okumaya yönlendirmek." dedi.
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Haber Yayın Tarihi : 21.01.2019 08:29 Kaynak: AA
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