Farklı mimarilerin kesiştiği "Ulu Camisi" (2) - Son Dakika
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Farklı mimarilerin kesiştiği "Ulu Camisi" (2)

06.10.2022 15:34

Körfez bölgesinin en büyük camilerinden Kuveyt'in "Ulu Camisi", Endülüs ve Doğu mimarisinden izler taşıyor.

Körfez bölgesinin en büyük camilerinden Kuveyt'in "Ulu Camisi", Endülüs ve Doğu mimarisinden izler taşıyor.

Başkentin kuzeydoğusunda yer alan cami, Mekke'deki Mescid-i Haram ve Medine'deki Mescid-i Nebevi'nin ardından Körfez'in üçüncü büyük camisi olarak biliniyor.

Ülkede 1979 yılında inşasına başlanan cami, 50 mühendis ve 400'den fazla işçinin çalışmasıyla 1987 yılında tamamlandı. Açıldıktan sonra ülkedeki erkek ve kadınların uğrak noktası olan camide, 60 bin kişi aynı anda ibadet edebiliyor.

AA muhabirine, camiyle ilgili bilgi veren Caminin Müdürü Ali Şeddad, normalde 60 bin kişilik olan camide, Kadir gecesi gibi önemli vakitlerde ibadet edenlerin sayısının 150 bine ulaştığını belirtti.

Mimarisinin özelliklerine değinen Şeddad, "Endülüs ve Doğu mimarisinin karışımı bir tarzda yapılan cami, büyük mimar Muhammed Mekkiye tarafından tasarlandı. Duvarlardaki süslemelere ve çizimlere büyük emek harcandı." dedi.

Caminin 24 bin metrekarelik imarlı alanı bulunduğunu bilgisini veren Şeddad, toplam alanının ise yaklaşık 45 bin metrekare olduğunu ifade etti. Şeddad, caminin avlusunda çeşmelerin, palmiye ağaçlarının ve çeşitli bitkilerin yer aldığını kaydetti.

İlmi faaliyetler için bir merkez

Mimari açıdan değerinin ve Müslümanlar için önemli bir ibadet mekanının olmasının yanı sıra cami, çok sayıda İslami eserin bulunduğu geniş bir kütüphaneyi de barındırıyor.

Araştırmacılar caminin geniş kütüphanesinde bulunan eserlerden yararlanırken, seminer ve konferans salonları da birçok eğitime ev sahipliği yapıyor.

Ramazan ayında resmi devlet televizyonunun yatsı namazı ve teravih namazını yayınladığı camide, on binlerce kişiye Kur'an-ı Kerim ziyafeti sunuluyor.

Turistlerin uğrak yeri

İhtişamlı cami, ibadet ve ilmi faaliyetlerin yanı sıra ülkenin önemli sembol yapılarından birisi olma özelliğine de sahip. İslam mimarinin önemli bir örneğini görme imkanı bulan ziyaretçiler, camideki hat sanatı eserleri inceleyebiliyor.

Kuveyt yönetimi, çok sayıda rehber istihdam ederek ziyaretçilere caminin tanıtımını yaparken, caminin 500 araçlık otoparkı da gelenlere kolaylık sağlıyor.

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Kaynak: AA

Kuveyt, Körfez, Mekke, Cami, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Farklı mimarilerin kesiştiği 'Ulu Camisi' (2) - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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