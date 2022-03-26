Farklı oyuncuların canlandırdığı 9 ikonik karakter - Son Dakika
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Farklı oyuncuların canlandırdığı 9 ikonik karakter

26.03.2022 17:04
Farklı oyuncuların canlandırdığı 9 ikonik karakter

Tekmoloji olarak aynı karakterleri bünyesinde barındıran oyunculara göz atmaya karar verdik. Ama bu rolde hangi oyuncunun daha iyi olduğunu size bırakıyoruz.

Film yapımcıları, izleyiciler tarafından sevilen karakterleri yeniden işlemeyi severler. Bu, hem edebi karakterlere hem de gerçek hayattaki kişiliklere atıfta bulunabilir. Örneğin Miss Marple, Queen Elizabeth II ve Cleopatra film yönetmenleri arasında çok popüler.

Farklı oyuncuların canlandırdığı 9 ikonik karakter

1. Bayan Marple

Farklı oyuncuların canlandırdığı 9 ikonik karakter

Miss Marple birçok film yapımcısı tarafından sevilir. Bu Agatha Christie karakteri Helen Hayes (A Caribbean Mystery, 1983 ve Murder with Mirrors, 1985), Joan Hickson (Agatha Christie's Miss Marple, 1984-1992) ve Geraldine McEwan (Marple, 2004-2008) tarafından canlandırıldı.

Joan Hickson, bu rol için Agatha Christie'nin kendisi tarafından seçildi. Hickson'ı sahnede izledikten sonra ona, "Umarım bir gün benim sevgili Miss Marple'ımı oynarsın" diye yazdı. Sonuç olarak, Hickson bu ünlü dedektifi BBC tarafından oluşturulan 12 TV filminde oynadı. Geraldine McEwan'ın Miss Marple'ı oldukça sıradışı, görünüşü biraz daha bohem.

2. Elizabeth II

Farklı oyuncuların canlandırdığı 9 ikonik karakter

Elizabeth II, İngiltere'nin sembolü haline geldi ve bu karakter film endüstrisinde yaygın olarak kullanılıyor. Kraliçe, Helen Mirren (The Queen, 2006), Sarah Gadon (A Royal Night Out, 2015), Penelope Wilton (The BFG, 2016) ve Olivia Colman ( The Crown, 2019-2020) tarafından canlandırıldı.

Kraliçe'de Helen Mirren, Elizabeth'in kişiliğini yalnızca bir hükümdar olarak değil, aynı zamanda sıradan bir insan olarak da gözler önüne serdi. Bu rol için Oscar, Altın Küre ve BAFTA ile ödüllendirildi. Sarah Gadon, 19 yaşındaki prenses Elizabeth'in hayatından gerçek bir bölüm oynadı. O ve kız kardeşi, 8 Mayıs 1945'te Avrupa Zaferi Günü'nde Buckingham Sarayı'ndan kaçtılar. Elizabeth II'yi fantastik film The BFG'de de görebilirsiniz. Olivia Colman, The Crown'un üçüncü sezonunda II. Elizabeth karakterini somutlaştırdı. Olivia gerçekten kraliçe gibi görünmüyor ama yine de bu bölümde mükemmeldi.

3. Joker

Farklı oyuncuların canlandırdığı 9 ikonik karakter

İzleyiciler en çok Cesar Romero ( Batman: The Movie, 1966), Jack Nicholson (Batman, 1989), Heath Ledger (The Dark Knight, 2008) ve Joaquin Phoenix'i (Joker, 2019) hatırlar.

Cesar Romero, Joker'i bir suçludan çok neşeli bir adam olarak oynadı çünkü onun tüm "suçları" kaba değil, komikti. 1989'da Jack Nicholson'ın oynadığı filmde karakter, kökeninin hikayesini gösteriyor. Jack Nicholson'ın oyunculuğu o kadar inandırıcıydı ki, Altın Küre Ödülü'ne (1990) aday gösterildi.

Birçok insan, The Dark Night'taki Heath Ledger'ın Joker'inin ikonik olduğuna inanıyor. Ledger, karakterin özelliklerini kendisi oluşturdu ve kendisini bir ay boyunca bir otel odasına kilitledi. Joaquin Phoenix, bu karaktere adanan son filmde rol aldı (Joker, 2019). Film, iyi bir insanın bile gerçek bir kötü adam olabileceği gerçeğine odaklanarak Joker'in kökeninin hikayesini anlatıyor.

4. Kleopatra

Farklı oyuncuların canlandırdığı 9 ikonik karakter

Kleopatra, muhtemelen, karakteri filmlerde gerçekten popüler olan ünlü kadınlardan biridir. Onunla ilgili 20'den fazla film var. En akılda kalan filmler Vivien Leigh ile Caesar and Cleopatra (1945), Elizabeth Taylor ile Cleopatra (1963), Leonor Varela ile Cleopatra (1999) ve Monica Bellucci ile Asterix & Obelix: Mission Cleopatra (2002) idi.

Çekimler Vivien Leigh için gerçekten zorlayıcıydı. Yapım başlamadan kısa bir süre önce tüberküloza yakalanmış ve yapım sırasında kaybolan hamileliğini öğrenmiş. O yüzden bu bölümde pek inandırıcı gelmedi. Elizabeth Taylor'ın kraliçesi sadece şehvetli değil, aynı zamanda birçok yeteneği olan bir kadındı. Aktris Leonor Varela ve göz alıcı Monica Bellucci, bu kraliçe rolünde ekranda çekici görünüyordu.

5. Batman

Farklı oyuncuların canlandırdığı 9 ikonik karakter

Batman ile ilgili birçok film var ve ilki 1943 yılına dayanıyor. Ardından birçok uyarlama geldi. En başarılıları Adam West ile Batman (1966-1968), Michael Keaton ile Batman (1989) ve Batman Dönüyor (1992), Christian Bale ile Batman Başlıyor (2005) ve Batman v Superman: Adaletin Şafağı (2016) ve Ben Affleck ile Adalet Ligi (2017).

Adam West, Batman'i bu karakterin mevcut tipik tasvirlerinden biraz farklı olan bir komedi tarzında oynadı. Michael Keaton'ın bu süper kahramanla ilgili 2 Tim Burton filmi üzerindeki çalışması, kariyerindeki en önemli çalışmalardan biri olmaya devam ediyor. Christian Bale'in başrolde olduğu film gerçekten çok başarılıydı ve eleştirmenlerden olumlu eleştiriler aldı. Başrolünde Robert Pattinson'ın yer aldığı yeni bir Batman filmi de 2022 vizyona girmişti

6. Lara Croft

Farklı oyuncuların canlandırdığı 9 ikonik karakter

Lara Croft'un karakteri 2 aktris tarafından şekillendirildi: Angelina Jolie (Lara Croft: Tomb Raider, 2001 ve Lara Croft Tomb Raider: The Cradle of Life, 2003) ve Alicia Vikander (Tomb Raider, 2018).

Jolie'nin yer aldığı filmlerde kahramanlık ve ana kadın kahramanın çekiciliği odak noktası olmuştur. Alicia Vikander'ın karakteri cesur ve cesurdu. Yani Jolie ulaşılmaz bir idealken, Vikander birçok kız için bir rol modeldi.

7. Jane Eyre

Farklı oyuncuların canlandırdığı 9 ikonik karakter

Jane Eyre romanı birçok kez filmlere ilham kaynağı olmuştur. En son uyarlamalardan 4'ünde Charlotte Gainsbourg, Samantha Morton, Ruth Wilson ve Mia Wasikowska rol aldı (Jane Eyre 1996, 1997, 2006 ve 2011).

Charlotte Gainsbourg, Eyre'nin alçakgönüllülüğünü ve aynı zamanda bağımsızlığını, coşkusunu ve cesaretini aktarmayı başardı. Ruth Wilson'ın yer aldığı mini dizi, birçok kişi tarafından Jane Eyre'nin en iyi uyarlamalarından biri olarak kabul ediliyor. Bununla birlikte, bir dizi prestijli ödüle aday gösterildi. Son olarak, Mia Wasikowska ve Michael Fassbender'ın yer aldığı versiyon hem izleyiciler hem de eleştirmenler tarafından olumlu karşılandı.

8. Mary Poppins

Farklı oyuncuların canlandırdığı 9 ikonik karakter

Pamela Lyndon Travers tarafından yazılan kurgusal kahraman Mary Poppins, birçok kez film ekranlarında yer aldı. Julie Andrews (Mary Poppins, 1964) ve Emily Blunt (Mary Poppins Returns, 2018) tarafından canlandırıldı.

Bu ikonik dadı rolü, Julie Andrews'in büyük bir filmdeki ilk filmiydi. 1965 yılında bu rolüyle Oscar, Altın Küre ve BAFTA ödüllerine layık görüldü. Mary Poppins Returns (2018), 1964 yapımı filmin devamı niteliğindedir. Emily Blunt'ın canlandırdığı Mary Poppins, ilk filmdeki olaylardan 25 yıl sonra Banks'in evine dönmüştür. Film eleştirmenlerden birçok olumlu eleştiri aldı ve prestijli ödüllere aday gösterildi.

9. Johnny Utah

Farklı oyuncuların canlandırdığı 9 ikonik karakter

Johnny Utah'ın karakteri Keanu Reeves ve Luke Bracey tarafından şekillendirildi (Point Break, 1991 ve 2015).

Keanu Reeves'in gizli ajan rolü başarılıydı. Oyuncu o zamanlar bir süperstar değildi, ancak bu filmin yayınlanmasından sonra kariyeri yükselmeye başladı. Ne yazık ki, Point Break'in yeniden çevrimi aynı popülerliğe sahip olamadı.

YORUMLAR
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Münir Karaloğlu, Batman, Altın, Film, Teknoloji, Son Dakika

Kaynak: Tekmoloji

Son Dakika Teknoloji Farklı oyuncuların canlandırdığı 9 ikonik karakter - Son Dakika


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