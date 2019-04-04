Son Dakika Haberleri: Farklı Partilerde Yer Alan Kayınbirader-enişte Aynı Mecliste

Farklı Partilerde Yer Alan Kayınbirader-enişte Aynı Mecliste

31 dakika önce

Aydın'ın Didim ilçesinde 31 Mart yerel seçimleri neticesinde Kayın birader ve enişte meclis üyeliğine seçilerek yeni dönemde farklı partilerden birbirlerine siyasi olarak rakip oldu.

Farklı Partilerde Yer Alan Kayınbirader-enişte Aynı Mecliste, System.String[]
Aydın'ın Didim ilçesinde 31 Mart yerel seçimleri neticesinde Kayın birader ve enişte meclis üyeliğine seçilerek yeni dönemde farklı partilerden birbirlerine siyasi olarak rakip oldu.

31 Mart yerel seçimlerinde Aydının Didim ilçesinde Didim belediye meclis üyeliği seçimlerinde kayın birader ile enişte rakip olmasına rağmen ikisi de seçim sonuçlarına göre meclis üyesi seçildi. Sonuçlarının açıklanmasının ardından Millet ittifakının CHP'li belediye meclis üyeliği listesinden seçime girerek 9. sıradan aday olan Ceren Turan, yeni dönemde CHP sıralarında meclis üyeliği yapacak.

Turan'ın kız kardeşi ile evli olan Cumhur ittifakının AK Partili belediye meclis üyesi Ramazan Özalp ise 1. sıradan seçilerek meclise girdi. Kayın birader ile enişte 2019-2023 yılları arasında Didim belediye meclisinde siyasi olarak rakip oldu. - AYDIN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.04.2019 09:47 Kaynak: İHA

Aydın, Didim, Güncel
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