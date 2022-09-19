DeFacto Kadın Koleksiyonu sezonu farklı tonlardaki tasarımları karşılıyor - Son Dakika
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DeFacto Kadın Koleksiyonu sezonu farklı tonlardaki tasarımları karşılıyor

19.09.2022 11:52
DeFacto Kadın Koleksiyonu sezonu farklı tonlardaki tasarımları karşılıyor

Farklı renk tonlarında hazırladığı tasarımlar ile dikkati çeken DeFacto ile bu sezon kadınlar daha şık ve daha renkli olacak.

Farklı renk tonlarında hazırladığı tasarımlar ile dikkati çeken DeFacto ile bu sezon kadınlar daha şık ve daha renkli olacak.

Markadan yapılan açıklamaya göre, global moda markası DeFacto, renklerin gücünü kullanarak casual giyim için birbirinden şık tasarımlara imza atıyor. Kapüşonlu sweatshirtler, eşofman takımları ve çizgili, pamuklu tişörtler bu sezonun kilit parçaları olmaya aday görünüyor.

Kırmızı, yeşil, pembe gibi canlı renkler enerji verirken, beyaz ve toprak tonları sakinliğe göz kırpıyor. Rahat ve pamuklu kumaşlardan tasarlanan koleksiyonda evde ve gün içinde kullanılabilecek kurtarıcı parçalar yer alıyor.

DeFacto ürünlerine www.defacto.com adresinden, DeFacto mobil uygulamasından ve tüm DeFacto mağazalarından ulaşılabiliyor.

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Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel DeFacto Kadın Koleksiyonu sezonu farklı tonlardaki tasarımları karşılıyor - Son Dakika

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