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Farklı sanat dalları bir arada

1 saat önce

Farklı sanat dalları bir aradaANKARA - Ankara'da bir sanat evinde düzenlenen sergi, her yaştan meraklıların ilgi odağı oldu.

Farklı sanat dalları bir arada

ANKARA - Ankara'da bir sanat evinde düzenlenen sergi, her yaştan meraklıların ilgi odağı oldu. Sergide, ressamlar Çağla Yarıcı ve Didem Gümüş Tekin'e ait farklı sanat dallarından eserler yer aldı.

Sanat evinde değişik aktiviteler yürüttüklerini belirten Çağla Yarıcı, amaçlarının birçok sanat dalını herkese göstermek olduğunu söyleyerek, "Sanatı herkesle buluşturmak istiyoruz. Herkesin bunu görmesini istiyoruz" dedi. Sergiyi dışarıdan kişilere açmak istediklerini belirten Yarıcı, sanatçıların gelip burada sergi açabileceğini söyledi.

Meraklılarının 1 hafta boyunca ziyaret edebileceği sergi, diğer haftalarda da farklı eserlerle devam edecek.

Ankara, Gümüş, Kültür Sanat

Haber Yayın Tarihi: 07.09.2019 12:11 Kaynak: İHA
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