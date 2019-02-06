Farklı Şekildeki Menengiç Ağacı Kökü İlgi Uyandırıyor

Kırşehir'in Çiçekdağı ilçesinde ahşaptan Osmanlı sanatını yansıtan eserler yapan Ahmet Ay'ın atölyesindeki farklı şekildeki menengiç ağacı kökü görenlerin dikkatini çekiyor.

Kırşehir'in Çiçekdağı ilçesinde ahşaptan Osmanlı sanatını yansıtan eserler yapan Ahmet Ay'ın atölyesindeki farklı şekildeki menengiç ağacı kökü görenlerin dikkatini çekiyor.



İlçe merkezindeki evinin bahçesinde 9 metrekarelik atölye kuran 58 yaşındaki Ay, meşe, dişbudak, kayın, çam, köknar, şimşir, kavak ve söğüt ağacından, Osmanlı zarafetini yansıtan köşk ve konak maketleri, padişahların kullandığı sandıklar, rahle, baston gibi eşyalar üretiyor.



Adını "15 Temmuz Ahşap Sanat Atölyesi" koyduğu mütevazı iş yerinde emeklilik günlerini değerlendiren Ay, bir komşusunun getirdiği ilginç şekildeki menengiç ağacı kökünü gözü gibi saklıyor.



Ahşap ustası Ahmet Ay, AA muhabirine, Çiçekdağı'nda doğup büyüdüğünü, çocuk yaşta gittiği İstanbul'da marangoz ve mobilya ustasının yanında çırak olarak çalıştığını söyledi.



Daha sonra girdiği bir şirket ile Kuzey Afrika başta olmak üzere Osmanlı Devleti'nin hüküm sürdüğü coğrafyadaki saraylar, konaklar ve köşklerin restorasyon çalışmalarında görev aldığını ifade eden Ay, emekli olduktan sonra memleketine dönerek, evinin bahçesine 9 metrekarelik atölye kurduğunu belirtti.



Burada, her türlü ağaçtan kündekari başta olmak üzere farklı Selçuklu ve Osmanlı sanatlarıyla eserler yaptığını ifade eden Ay, çevredeki herkesin de ağaca ve ahşaba olan ilgisini bildiğini dile getirdi.



Komşusunun 3 ay önce elinde bir ağaç köküyle atölyesine geldiğini anlatan Ay, kökü kafatasına benzettiğini aktardı.



Kökün, menengiç ağacına ait olduğunu vurgulayan Ay, şöyle devam etti:



"Komşum kökü, kışa girilirken odun zamanında bulmuş. Odun yapmak için bağından sökmüş. Ağaçla ilgilendiğim için bana getirdi. 'Bunu odun edeceğim' dedi. Ben de 'bunu odun etme, ilginç bir şekle benziyor, bana ver, bunu sanat evinde saklayayım' dedim. O şekilde alıp sakladım. Benim de dikkatimi çekti. Bir insan ya da hayvanın kafatasına benziyor. Hayran olmamak elde değil. Bunu eskitme tarzı çalışmayla daha güzel hale getireyim, vernikleyeyim diyorum ama orjinalini bozarım diye dokunamıyorum."

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