Farklı Spor Dallarına Destek Salgın Döneminde de Sürüyor - Son Dakika

Farklı spor dallarına destek salgın döneminde de sürüyor

Büyükşehir'den motivasyon artırıcı spor organizasyonu

Uzak Doğu salon sporlarında müsabakalardan mahrum kalan sporcular, Büyükşehir organizasyonunda 1 saat boyunca gösteri yaptı.

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar'ın amatör spora verdiği öneme binaen farklı spor branşlarına verilen destek, pandemi döneminde de sürüyor. Bu bakış açısından hareketle Adana Büyükşehir Belediyesi Uzak Doğu sporlarında ülkemizi temsil eden 15 kulüpten 100 sporcuyla Atatürk Spor Salonunda, dayanışma organizasyonu düzenledi.

ANTRENÖRLERE KUPALI TEŞEKKÜR

Pandemi nedeniyle ülke içi ve uluslararası organizasyonlardan mahrum kalan Adana'nın Uzak Doğu sporlarındaki önemli temsilcilerini Adana Büyükşehir Belediyesi bir araya getirdi. Tekvando, Boks, Kickboks, MuaThai, Wushu, Karate ve Judo gibi branşlarda faaliyet gösteren kulüpler 1 saatlik gösteri gerçekleştirdi. Aktivite sonrası organizasyona katılan kulüp antrenörleri kupa ile ödüllendirildi.

MİLLİ SPORCULAR DA YER ALDI

Sarıçam, Yüreğir, Seyhan ve Çukurova ilçelerinden gelen ve Uzak Doğu salon sporlarında faaliyet gösteren 15 kulübün sporcuları, yaklaşık 1 yıldır azalan motivasyonlarını yükseltmek ve formda olduklarını göstermek için fırsat yakaladı. 100 sporcu arasında ülkemizi milli forma ile temsil eden sporcular da yer aldı.

SPORA DESTEĞİMİZ SÜRECEK

Adana Büyükşehir Belediyesi Gençlik Spor Daire Başkanlığı bürokratları, pandemi kuralları çerçevesinde gerçekleştirilen etkinliğe katılan sporculara teşekkür ederek Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar'ın başarı dileklerini ve selamlarını iletti.

MOTİVASYON ARTIRICI FAALİYETLERE DEVAM EDİLECEK

Adana Büyükşehir Belediyesi'nin önümüzdeki günlerde Uzak Doğu sporlarıyla ilgili, sporcuların motivasyonunu koruyacak faaliyetlere ve formda kalmalarını sağlayacak etkinliklere devam edeceği öğrenildi.