Farklı suçlardan 38 yıl cezası bulunan çift Konya'da yakalandı - Son Dakika
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Farklı suçlardan 38 yıl cezası bulunan çift Konya'da yakalandı

06.05.2022 12:33
Farklı suçlardan 38 yıl cezası bulunan çift Konya'da yakalandı

Konya'da hakkında farklı suçlardan 38 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulanan çift, polisin yaptığı çalışma sonrasında saklandıkları evde yakalanarak gözaltına alındı.

Konya'da hakkında farklı suçlardan 38 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulanan çift, polisin yaptığı çalışma sonrasında saklandıkları evde yakalanarak gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Konya İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, aranan şahısların yakalanmasına yönelik yaptığı çalışmalar neticesinde toplamda 38 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve sevgili oldukları belirlenen beraber yaşayan çiftin Ankara'da ikamet ettiği ve çeşitli zamanlarda Konya'ya geldiği bilgisine ulaştı. Ekipler, dini inanç ve duyguların istismarı suretiyle dolandırıcılık, silahla yağma, birden fazla kişi tarafından birlikte yağma, kişi hürriyetinden yoksun kılma şeklinde 7 suçtan 18 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan P.Ş. adlı kadın ile beraber yaşadığı, hükümlü veya tutuklunun kaçması, yağma ve resmi belgede sahtecilik suçlarından 20 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan erkek şahıs H.Ö.'nün Konya'ya geldiklerini tespit etti. Yapılan çalışmalarda aranan çiftin, Selçuklu ilçesi Şeker Mahallesi'nde bir evde kaldığını belirleyen polis ekipleri tarafından adrese baskın yapıldı. Baskında 2 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Emniyette işlemleri tamamlanan çift, cezaevine gönderildi. - KONYA

Farklı suçlardan 38 yıl cezası bulunan çift Konya'da yakalandı
Farklı suçlardan 38 yıl cezası bulunan çift Konya'da yakalandı
Farklı suçlardan 38 yıl cezası bulunan çift Konya'da yakalandı

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Konya İl Emniyet Müdürlüğü, Asayiş Şube Müdürlüğü, Ankara, Konya, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Farklı suçlardan 38 yıl cezası bulunan çift Konya'da yakalandı - Son Dakika


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